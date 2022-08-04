NEVÜ Dünya sıralamasına girdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Akademik Derecelendirme Kuruluşu ShanghaiRanking'in açıkladığı sıralamada Hospitality&Tourism Management (Ağırlama ve Turizm Yönetimi) alanında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.

ShanghaiRanking tarafından Doğa Bilimleri, Mühendislik, Yaşam Bilimleri, Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler genelinde 54 alanı kapsayan, dünya genelinde 196 ülkeden 5 bin üniversitenin değerlendirilmesiyle oluşturulan "2022 Global Ranking of AcademicSubjects (GRAS) - Akademik Başlıklarda Global Sıralama" listesi açıklandı. 2022 GRAS listesine göre NEVÜ ilk defa Hospitality&Tourism Management (Ağırlama ve Turizm Yönetimi) alanında Dünya'nın en iyi üniversiteleri arasında 151-200 bandında yer aldı. Turizm alanında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi olmak üzere Türkiye'den 4 üniversitenin yer aldığı sıralamada Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ile birlikte ikinci/üçüncü sırayı paylaştı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler' arasına alınmasıyla birlikte çok çerçeveli çalışma ve projeler başlattıklarını vurgulayan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında NEVÜ'nün 2022 GRAS Dünya başarı sıralama listesinde yer almasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek Turizm Fakültesi akademik ve idari personelini tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin "4 alanda yüksek lisans (Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği ve İnanç Turizmi) 3 alanda (Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği) doktora programına sahip olan Turizm Fakültemiz Türkiye'nin ilk 'Turizm Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş ve 'Turizm İşletmeciliği' ile 'Turizm Rehberliği' programlarında da Türkiye'de ilk akredite olmuş Turizm Fakülteleri arasındadır. Ayrıca üniversitemiz, 2021 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' çerçevesinde "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşmaya hak kazanmıştır" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR