Nevşehir'de şehit olan Uzman Onbaşı Kabayel memleketine uğurlandı

Nevşehir'de trafik kazasında şehit olan Uzman Onbaşı düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Dün akşam görev çıkışı Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Şehit Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel için görev yaptığı Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bahittin Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Birliğindeki törende ilk olarak şehit için saygı duruşunda bulunuldu. Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel'in duasından sonra şehidin naaşı memleketi Isparta'ya gönderilmek üzere Kapadokya Havalimanına getirildi. Kapadokya Havalimanında düzenlenen törenin ardından Şehit Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'in naaşı memleketi Isparta'ya gönderildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, tören boyunca şehidin annesinin elini hiç bırakmadı. - NEVŞEHİR