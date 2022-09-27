Mustafa Sarıgül: Tarafsız Cumhurbaşkanı, Güçlü Bir Meclis ve Bağımsız Yargıdan Yanayız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Tabii ki siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği yapılmalı. Biz, bunu doğru buluyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü bir Meclis ve bağımsız yargıdan yanayız" dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Tabii ki siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği yapılmalı. Biz, bunu doğru buluyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü bir Meclis ve bağımsız yargıdan yanayız" dedi.

Mustafa Sarıgül, af çağrısını bugün Niğde Kapalı Cezaevi'nin önünde yineledi. Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısını lanetleyen Sarıgül, şunları söyledi:

"TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI, GÜÇLÜ BİR MECLİS VE BAĞIMSIZ YARGIDAN YANAYIZ"

"Türkiye yavaş yavaş seçim sathına girmiştir. Biz, siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği yapılmasını doğru buluyoruz. Ama önce perde arkasında diplomatik temaslar yapılmalı, ilkeler konuşulmalı, prensipler konuşulmalı ve ittifaklar bir araya geldiği zaman da hangi konularda ittifak yaptıklarını ve cumhurbaşkanı adayını hemen açıklamalılar. Tabii ki siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği yapılmalı. Biz, bunu doğru buluyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü bir Meclis ve bağımsız yargıdan yanayız. 1 Ekim'de parlamento açılıyor. Türkiye'mizdeki bütün siyasi partileri mülteciler konusunda iş birliği yapmaya ve güç birliği yapmaya davet ediyorum."