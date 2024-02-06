Muş Emniyet Müdürlüğü Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Programı Düzenledi

Muş Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit programı düzenledi.

Muş Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Lale Camisi'nde mevlit programı düzenledi. Program çerçevesinde, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunarak, depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi. Programın sonunda ise katılımcılara ve emniyet personeline lokum ile kandil simitti ikram edildi.

Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, depremlerin verdiği acıları hafifletmek, hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak adına Muş Emniyet Müdürlüğünün özel bir mevlit programı düzenlediğini belirterek, programla hayatını kaybedenleri anmakla kalmayıp, aynı zamanda birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. - MUŞ