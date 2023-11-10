Muratpaşa'da Hayat Durdu

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 85'inci yılında Atatürk Kent Meydanı'nda anma töreni düzenledi.

Tören, Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı'nın Atatürk Anatı'na çelenk sunmasıyla başladı. Belediye çalışanlarının yanı sıra ilçe sakinlerinin de katıldığı törende saat 09.05'te siren ve kora sesleriyle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'yla Kent Meydanı'nda bayraklar yarıya indirildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Diğer yandan belediyenin eski Lara Caddesi'nde kent parklarında yer alan Deniz Yüzü ve Dağ Yakası kafelerinde de saatler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalığına hayat durdu.