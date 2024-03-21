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Muhtar Adayı Bilal Güley, Mahalle Sakinlerine Kahve Fincanı Dağıtıyor

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde muhtar adayı olan Bilal Güley, mahallesindeki bütün hanelere 3 bin adet kahve fincanı dağıtmaya başladı.

Yaklaşık 5 bin 300 seçmenin bulunduğunu belirtiği Harmanlar Mahallesi'ni yönetmeye talip olan Bilal Güley, 3 bin adet fincan takımı alıp kahveyle birlikte verdiği mahalle sakinlerinden desteklerini istedi.

Yıllardır yaşadıkları mahallenin sorunlarını bilen bir ekiple yola çıktığını anlatan Güley, "Hizmet aşkıyla mahallemizin sorunlarını çözmeye geliyoruz" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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