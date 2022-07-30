Muğla yerel haberi | Muğla'da Akbelen Ormanı'nda Maden Sahasını Genişletmek İsteyen Yk Enerji'ye Mahkemeden Onay Çıkmadı

ESMA TURAN

Muğla'nın Milas ilçesinde iki termik santrale kömür sağlamak için maden sahasını genişletmek isteyen YK Enerji'nin, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru oy birliğiyle reddedildi.

Milas'a bağlı İkizköy'de bir yılı aşkın süredir kömür madenini genişletmek isteyen ancak köylülerin direnişiyle Akbelen Ormanı'na giremeyen YK Enerji, ormanın madene tahsis izninin yürütmesinin durdurulması kararının kaldırılması için İzmir Bölge İdaresi Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Akbelen Ormanı'nda direnen köylü ve çevrecilere İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nden müjdeli haber geldi. Asırlık çam ormanlarının bulunduğu alanı maden sahasına çevirmek isteyen YK Enerji'ye mahkemeden onay çıkmadı.

Köylülerin avukatı Arif Ali Cangı konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri ile Yatağan Termik Santrali'nin kapatılmalarını gerektiren kararların yıllar önce mahkemelerce verildiğini, bu yargı kararlarının uygulanmadığını, en sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından da ihlal kararı verildiğini anımsattı.

Cangı, şu ifadeleri kullandı:

"Kömür madeninin doğaya ve insan sağlığına zararları, bilimsel ve hukuki olarak defalarca tespit edilmiştir. İkizköylüler, Anayasa'nın kendilerine tanıdığı sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sonuna kadar savunmaya kararlıdır. Bu hak, yani "temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkı" 28 Temmuz günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da evrensel insan hakkı olarak tanınmıştır. Bu tarihi kararı imzalayan 161 ülke arasında Türkiye Cumhuriyeti de bulunmaktadır. İkizköylüler, bugün sadece Akbelen Ormanı ve zeytinlikleri için değil, tüm dünya yurttaşlarının bu evrensel hakkı için de mücadele etmektedir.

"İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin, Akbelen Ormanı'nda madencilik faaliyetlerini durduran yürütmenin durdurulması kararını onaması, kaldırılması istemini oy birliği ile reddetmiş olmasını çok önemsiyoruz. 1,5 yıldır süren ve 8 Ağustos'ta üçüncü kez bilirkişi keşfi yapılacak olan davamızda Muğla Mahkemesi'nin de bir an önce Akbelen Ormanı'nı, İkizköylüleri ve tüm gezegenin yaşam hakkını ihlal edecek olan kömür madenciliği iznini iptal ederek, doğadan ve evrensel insan haklarından yana bir karar vereceğini umut ediyoruz."

İkizköylüler ise şirketin Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuru dilekçesindeki Akbelen Ormanı'ndaki kızılçam ağaçlarının 'ömrünü doldurduğu' ifadesine tepki göstererek, "Ömrünü dolduran ne Akbelen Ormanı ne kızılçamlarımızdır. Ömrünü dolduran sizin doğaya ve yaşama düşman kömür madeniniz ve termik santrallerinizdir. Kapattıracağız" dedi.