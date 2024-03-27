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Muğla İl Kros Takımı Üçüncü Oldu

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Seydikemer Atatürk Ortaokulu Öğrencisi Efe Salih Yatır'ın da aralarında bulunduğu Muğla İl Kros Takımı, Denizli'de gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Kros Bölge Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Kros Bölge Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde PAÜ Kros Parkurunda gerçekleştirildi. 10 farklı ilden gelen 160 genç atletin katılımıyla düzenlenen şampiyonada, Seydikemer Atatürk Ortaokulu öğrencisi Efe Salih Yatır'ın da yer aldığı Muğla İl Takımı kıyasıya geçen yarışmalar sonucunda üçüncülük elde etti.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, başarılı sporcular ve onları yetiştiren antrenörler ödüllerini aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcularımızın ve antrenörlerimizin emekleri, bu başarıyla taçlandırılmıştır. Tüm ekip olarak gurur duyuyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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