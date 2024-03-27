Üye Girişi
Haberler

Muğla'daki Şeyh Muslihittin Camisi'nde Leylekler Yine Yuvalarını Kurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Muslihittin Mahallesi'nde yapımı 1996'da tamamlanan Şeyh Muslihittin Camisi'ne her mevsimde yuvalanan leylekler, bu yıl da yuvalarını kurdu.

Mahallenin simgesi haline gelen leylekler vatandaşların ilgisini çekerken geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında 28 yıllık caminin kubbesindeki yuvalarına yerleşti. Yaklaşık 10 yılı geçkin zamandan bu yana gelen leylekler mahalleyle özdeşleşti.

Şeyh Muslihittin Camisi İmam Hatibi Sait Demirel; "Yaklaşık 10 yılı geçkin gelen misafirlerimiz olan leyleklerimiz bu sene yine gününü şaşırmadan misafirlerimiz olarak yine yerlerini aldılar. Artık tamamen yuvalarını oluşturdular. Mahalle halkımız olarak, cami görevlisi olarak, cemaatimiz olarak etrafımızda biraz daha güzellik oluşturuyorlar halkımız bundan çok memnun çocuklar ve büyüklerimiz uzaktan' da olsa gelen leylerimiz ile vakit geçirmeye çalışıyorlar "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Cami Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Yalova Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Merkez adayı Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Termal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Termal adayı Ayhan Özmen kimdir? DEM Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çiftlikköy adayı Ergin Peker kimdir? Trabzon'da isale hattı mı göçtü? Trabzon'daki göçükte kaç işçi öldü? Uğur Ünsal kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Uğur Ünsal kaç yaşında, nereli? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılır? 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak mı? DEM Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çınarcık adayı Doğan Kesici kimdir? DEM Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Armutlu adayı Mehmet Ali Gez kimdir? DEM Parti Yalova Altınova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Altınova adayı Hüsnü Kaplan kimdir? DEM Parti Uşak Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Merkez adayı Sanya Hakimoğulları kimdir? DEM Parti Uşak Banaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Banaz adayı İbrahim Halil Sakur kimdir? Selim Doruk kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Selim Doruk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Zile Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Zile adayı Azad Kaya kimdir? Halil Göbekli kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalıççık Belediye Başkan adayı Halil Göbekli kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title