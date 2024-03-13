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Muğla'da Üniversite Öğrencileri Bez Çanta Dikim Atölyesinde Geri Dönüşüme Katkı Sağlıyor

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Muğla'da gerçekleştirilen Bez Çanta Dikim ve Tasarım Atölyesi etkinliğiyle üniversite öğrencileri, kendi bez çantalarını tasarlayarak geri dönüşüme katkı sağlıyor. Etkinlikte öğrenciler dikiş öğrenirken aynı zamanda çevre dostu bez torbalar da üretiyorlar.

Muğla'da üniversite öğrencileri kendi bez çantalarının dikimini yaparak tasarım atölyesinde geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Her hafta farklı etkinliklerle gönüllü gençlerin sosyal faaliyetlere daha fazla katılmalarının sağlandığı Gençlik Merkezi'nde bu hafta "Geri Dönüşümden Sanata" etkinliği çerçevesinde Bez Çanta Dikim ve Tasarım Atölyesi çalışması gerçekleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çevre ve doğa dostu renk renk bez torbalar dikti. Gönüllü gençler tarafından yoğun katılımın sağlandığı ve eğitmenler tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler hem dikiş öğrendiler hem de kumaşta desen oluşturma ve boyama teknikleri üzerine bilgi aldı. Ayrıca bu etkinlikle birlikte Öğrenciler zamanlarını verimli kullanmanın yanı sıra aynı zamanda da çevreyi koruyarak ekonomilerine katkı sağlıyor.

Muğla'da Üniversite okuyan Şevval Berfin Demir" Dikiş nakış ve el sanatları ilgim hep vardı. Gençlik merkezimizde ki imkanlarla dikiş öğrenme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Kendi tasarımlarımızı burada yapıyoruz. Farklı bölümlerden arkadaşlarımla birlikte burada hem çevreci hem de sosyalleşme imkanımız oluyor. Bizlere bu fırsatı veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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