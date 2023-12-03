Muğla'da Engelliler Günü Kutlamaları

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Muğla'daki dernekler Atatürk heykeline çelenk koydu. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı da katıldığı çelenk sunma töreni sonrası Derneklerinin binalarında ziyaretler kabul edildi.

Çelenk sunma töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, "Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, kutlama değil, engelli kardeşlerimizin sesini duyurduğu özel bir farkındalık günüdür. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirmek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur. Bilinmelidir ki Engelli olmak hayallere, hedeflere engel değildir. İmkan sağlandığında engelli bireyler bütün dezavantajlarına rağmen eğitim, bilim, spor, sanat, iş dünyası gibi pek çok alanda üstün başarılara imza atmakta; azim, gayret ve başarılarıyla herkese örnek olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarının kolaylaştırılması yönünde herkesi duyarlı olmaya, empati yapmaya ve yapılan çalışmalara destek vermeye çağırıyor, kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliğinde yapılan faaliyetlerin özel kardeşlerimize yönelik farkındalığı arttıracağı umuduyla sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA