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Muğla'da Anaokulu Öğrencileri 'Ata Tohumu' Çilek Fidelerini Toprakla Buluşturdu

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Anaokulu öğrencileri 'Ata Tohumu' çilek fidelerini toprakla buluşturdu.

Mavi Yeşil Okullar projesi çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte 'Ata Tohumu Çilek Fideleri öğrencilerin elleriyle hayat bulacak. Anaokulu bahçesinde ayrılan bölümde toprak hazırlanarak, 'Ata Tohumu Çilek Fideleri' miniklerin ellerinde toprakla buluştu. Önce bilgi alan sonra da fideleri toprakla buluşturan minikler toprakla temas ederek farklı bir deneyim yaşadılar. Etkinliğe Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'da eşlik etti. Köyceğiz Anaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Köyceğiz Anaokulu öğrencilerimiz ata tohumlarının korunması, üretiminin sağlanması ve bu konuda bilinç oluşturulması amacıyla fide dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerimizin ellerine sağlık." ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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