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Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerinde bulunan toplam 40 taşınmaz satışa sunulacak. Taşınmazların muhammen bedelleri 1 milyon 150 bin TL ile 185 milyon 750 bin TL arasında değişiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Muğla'nın 7 ilçesinde bulunan 40 taşınmaz açık artırmayla satışa çıkarılacak. Satış listesinde Bodrum'da 25, Fethiye'de 4, Köyceğiz'de 4, Marmaris'te 2, Menteşe'de 1, Ula'da 1 ve Yatağan'da 3 taşınmaz yer aldı.

Satışa sunulan taşınmazlar arasında en yüksek muhammen bedel, Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde bulunan 4 bin 26 metrekarelik ticaret alanı için belirlendi. Söz konusu taşınmazın muhammen bedeli 185 milyon 750 bin TL olarak açıklandı.

Bodrum'da Mazı, Gündoğan, Çiftlik, Gürece ve İslamhaneleri mahallelerinde de arsalar satışa çıkarılacak. Fethiye'de ise Günlükbaşı ve Karaağaç mahallelerinde bulunan 4 taşınmaz alıcılarını bekliyor. Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi'nde konut alanı niteliğindeki 4 taşınmaz, Marmaris'in Karaca Mahallesi'nde 2 taşınmaz satış listesinde yer aldı.

Menteşe'nin Akçaova Mahallesi'nde 2 bin 289 metrekarelik taşınmaz için 32 milyon 100 bin TL, Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki 943 metrekarelik taşınmaz için ise 53 milyon 750 bin TL muhammen bedel belirlendi. Yatağan'ın Kavak Mahallesi'nde bulunan 3 taşınmazın muhammen bedelleri ise 1 milyon 150 bin TL, 1 milyon 300 bin TL ve 3 milyon 650 bin TL olarak açıklandı.

AÇIK ARTIRMA 2 ARALIK'TA

Taşınmazların satış ihalesi 2 Aralık 2026 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Açık artırmaya internet üzerinden katılım sağlanabilecek. Ayrıca Ankara ve İstanbul'da belirlenen salonlarda fiziki katılım imkanı da sunulacak.

Satışlarda yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade imkanı bulunurken, peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanacak. Muhammen bedeli 1 milyon TL ve altında olan taşınmazlarda ise yalnızca peşin satış yapılacak.

Taşınmazların mevcut haliyle satılacağı ve teslim alma yükümlülüğünün alıcıya ait olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA