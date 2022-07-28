Muğla Büyükşehir Belediyesi, 26 Bin 529 Sokak Hayvanını Tedavi Etti - Haberler

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 26 Bin 529 Sokak Hayvanını Tedavi Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 26 Bin 529 Sokak Hayvanını Tedavi Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan geçici hayvan bakımevinde bugüne kadar 26 bin 529 can dost tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan geçici hayvan bakımevinde bugüne kadar 26 bin 529 can dost tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

2018 yılından bugüne dek Büyükşehir Belediyesi'nin bakımevinde 26 bin 529 hayvan tedavi edilirken, 2 bin 640 hayvan da sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 37 bin 349 metrekarelik alana kurulan bakımevinde; hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları karşılanıyor. CR-röntgen, kan gazları gibi teşhisi kolaylaştıran ve etkin bir muayene imkanı sağlayan ekipmanlar ile hasta ve yaralı hayvanlara; iç hastalıkları doktoru, doğum uzmanı, cerrahi ve parazitoloji ile çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdüren hekimlerle birlikte toplamda dört veteriner hekim tarafından müdahale ediliyor.

ANKA / Yerel

DOST Partisi Muğla Yerel Haberler

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