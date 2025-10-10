MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Vali Yavuz'a Ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde MTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Ziyareti değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, "Sayın Valimiz göreve geldiği günden bu yana büyük bir özveri ile ilimize hizmet ediyor. Gayretleri ile depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Şehrimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Ziyarette deprem sonrası ilimizin ekonomik gelişimi ve yeniden inşa süreci üzerine istişarelerde bulunduk. Valimize ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür ediyor, yeniden inşa edilerek hizmete açılan valilik binasının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ziyarette; MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Basri İlhan, Mustafa Duyar, Mahmuthan Kasap, Mikail İkiz, Meclis Başkan Vekilleri Ayhan Altunok, Şemsettin Tüdün, Meclis Divan Kurulu Üyesi Cemil Yıldırım, Meclis Üyeleri Abdullah Sürmeli, Mehmet Can Kapusuz, Atakan Evliyaoğlu, Bülent Aktaş, Kerim Pıçakçı ve Mustafa Bayındır yer aldı. - MALATYA