Motosiklet içerisine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Motosiklet içerisine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Motosiklet içerisine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'da, bir motosikletin iç kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Adıyaman'da, bir motosikletin iç kısmına sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesinde bulunan bir motosikletin iç kısmına giren kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda motosikletin içerisine giren yavru kediyi çıkarttı. Her hangi bir yaralanması olmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman İtfaiye kedi Yerel Haberler

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