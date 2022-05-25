Miniklere yangın eğitimi - Haberler

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Miniklere yangın eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Miniklere yangın eğitimi

Bozüyük'te anaokulu öğrencilerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Bozüyük'te anaokulu öğrencilerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Hoca Ahmet Yesevi Anaokulu öğrencileri itfaiyenin çalışma şekli hakkında bilgi sahibi olmak ve yerinde görüp inceleme yapmak amacıyla Belediye İtfaiye Müdürlüğünün misafiri oldu. İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilirken itfaiye araçları da tanıtılarak ne işe yaradıkları ve nasıl kullanıldıkları basit bir dille anlatıldı. Yangın söndürme hortumu ile pratik yapan miniklere yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunulurken kek ve meyve suyu ikramı yapıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, İtfaiye, Yangın, Yerel, Haberler

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