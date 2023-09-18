Minik öğrenciler, binicilik tesislerinde keyifli vakit geçirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde ilkokul öğrencileri, Binicilik Tesisleri'nde yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte moral depoladı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, öğrencilerin eğlencesine ortak oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün doğa turizmi faaliyetleri çerçevesinde öğrenciler için etkinlik düzenlendi. DKMP 11. Bölge Müdürlüğü'ne ait Çınarsuyu Tabiat Parkı'nda başlayan etkinlik, Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'nde devam etti. Ünye Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu öğrencileri, sınıf öğretmenleriyle birlikte etkinliğe katılarak keyifli zaman geçirdi. Doğanın korunması, gelecek nesillere aktarılması bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı öğrencilerle bir araya geldi. DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım, Okul Müdürü Osman Gök, Müdür Yardımcısı Yaser Malkoç ve sınıf öğretmenlerinin de bulunduğu etkinlikte Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Zeynep Yiğit tarafından, seramik sanatı hakkında bilgi verildi, uygulamalı eğitim düzenlendi.

Öğrenciler, Binicilik Tesisleri'nde yer alan kamelyalar, oyun alanları, hobbit evi, trafik eğitim pisti ve yeşil alanda keyifli vakit geçirdi. Seyisler nezaretinde at binen öğrencilerin bazıları bu duyguyu ilk kez yaşadıklarını aktardı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, öğrencilerin heyecanına ortak olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Tavlı, "Öğrencilerimiz ile eğitim öğretim yılı başında keyifli anlar yaşatarak moral depolamalarını istedik. Güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarına başarılar diliyor, onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum. Ünye Belediyesi olarak gençlerimizin ve öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca hep yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program, öğrencilere ikramların yapılması ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile DKMP Ünye Şefi Saygın Yıldırım tarafından çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi. - ORDU