Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Gelibolu'da Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile görüştükten sonra Romanya'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Gelibolu'da Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanı Başbakan Yardımcısı Yaşar Güler Avustralya Çanakkale Gelibolu Romanya Dış Politika Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title