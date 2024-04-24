Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Gelibolu'da Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile görüştükten sonra Romanya'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gitti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Gelibolu'da Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti. - ANKARA