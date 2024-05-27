Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri! Galatasaray play-off'ta seri başı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne play-off turundan katılacak. İşte Aslan'ın muhtemel rakipler belli oldu. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri! Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne play-off turundan katılacak. İşte Aslan'ın muhtemel rakipler belli oldu. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri haberimizde...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

2023-2024 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024'te çekilecek ve ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak. İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri...

Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek.

Alt turlardan gelecek Galatasaray'ı bekleyen önemli takımlar şu şekilde:

Ferencvaros (Macaristan): Şampiyonlar Ligi'ne birinci eleme turundan başlayacak.

Karabağ (Azerbaycan) Şampiyonlar Ligi'ne birinci eleme turundan başlayacak.

Bodo / Glimt (Norveç) Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak.

Benfica (Portekiz): Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü eleme turundan başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMAT DEĞİŞTİ

UEFA'dan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceği açıklanmıştı. 2024-25 sezonuyla birlikte 34 takım lig başarılarına göre, 2 takım da geçmiş performanslarına özel davetle göre turnuvalara katılacak. Geleneksel grup aşaması da yerini lig formatına bırakacak. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak. Takımlar 6 yerine 8'er maç yapacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de benzer bir format uygulanacak. Her iki turnuvaya da grup aşamasında 36 takım katılacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Galatasaray Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

 Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Bakmadan Geçme

Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? Kemal Kılıçdaroğlu nerede canlı yayında, ne söyledi? İsrail Mısır savaş mı çıktı? İsrail Mısır son durum ne? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri! Galatasaray play-off'ta seri başı mı? Kerem Demirbay şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Kerem Demirbay podyum müziği ne? #127942 #127926 Nelsson şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Nelsson podyum müziği ne? #127942 #127926 Tete şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Tete podyum müziği ne? #127926 #127942 Ndombele şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Ndombele podyum müziği ne? #127942 #127926 Davinson Sanchez şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Davinson Sanchez podyum müziği ne? #127942 #127926 Abdülkerim Bardakcı şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Abdülkerim Bardakcı podyum müziği ne? #127942 #127926 Köhn şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Köhn podyum müziği ne? #127942 #127926 Muslera şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Muslera podyum müziği ne? #127942 #127926 Berkan Kutlu şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Berkan Kutlu podyum müziği ne? #127942 #127926 Torreira şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Torreira podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Barış Alper Yılmaz şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Barış Alper Yılmaz podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Galatasaray şampiyonluk kutlamasında hangi şarkıcılar konser verecek? Simge var mı? #127926 #127942
Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title