Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Futbol Sahasına Yıldırım Düştü: 4 Ölü, 5 Yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney-Kivu eyaletinde futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Kalehe ilçesinde FC Foudre de Maibano ile Karasi takımı arasında oynanan futbol maçı esnasında sahaya yıldırım düştü.

Yıldırım çarpması sonucu, aralarında 3 yaşında bir çocuğun da olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.

Yine aynı bölgede 5 Mart 2024'de yıldırım çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklimin yaşandığı ülkede, özellikle yağmur sezonunda sık sık doğal afetler yaşanıyor.