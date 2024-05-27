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Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? Kemal Kılıçdaroğlu nerede canlı yayında, ne söyledi?

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CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde partisi tarafından zorla Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını söyledi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu nerede canlı yayında, ne söyledi?

Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde partisi tarafından zorla Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını söyledi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu nerede canlı yayında, ne söyledi? İşte detaylar...

KILIÇDAROĞLU NEREDE KONUŞUYOR?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mağlup ayrıldığı 14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olması için CHP içinde kendisine baskı kurulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? Kemal Kılıçdaroğlu nerede canlı yayında, ne söyledi?

"İLLA SEN ADAY OL' DİYEN ARKADAŞLAR DÖNÜP TAM TERSİNİ YAPTI"

Zorla Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım.

Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? Kemal Kılıçdaroğlu nerede canlı yayında, ne söyledi?

"ADAY OLMAK AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU"

Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım."

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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