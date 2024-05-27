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Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı? GS Süper Kupa'yı aldı mı, ne zaman kaldırdı?

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Peki, Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı?

Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı? Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Peki, Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı? Detaylar!

GALATASARAY SÜPER KUPA'YI KALDIRDI MI?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta yaklaşık 50 bin taraftarın katılımıyla düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı kazandığı Süper Kupa'yı da aynı anda kaldırdı.

KONVOYLA RAMS PARK'A GELDİLER

Galatasaray takımı, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden RAMS Park'a hareket etti. Sarı-kırmızılı taraftarların da araçlarıyla konvoy yaparak peşine takıldığı otobüs, tezahüratlarla stadyuma ulaştı.

Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı? GS Süper Kupa'yı aldı mı, ne zaman kaldırdı?

STADYUMDAKİ KUTLAMALAR KONSERLERLE BAŞLADI

On binlerce sarı-kırmızılı taraftarın doldurduğu RAMS Park'ta kutlamalar konserlerle başladı. Sanatçılar Emircan İğrek, Uzi, Zara ve Edis, şarkılarıyla Galatasaray taraftarını coşturdu.

Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı? GS Süper Kupa'yı aldı mı, ne zaman kaldırdı?

DRONELARLA ICARDI SEVİNCİ

RAMS Park'taki kutlamalarda yapılan ışık ve drone gösterileri izleyenlere görsel şölen sundu. Gökyüzüne yükselen dronelarla sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin ikonik gol sevinci resmedildi.

Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı? GS Süper Kupa'yı aldı mı, ne zaman kaldırdı?

KUPALAR KAPTANLARIN ELLERİNDE

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. lig zaferine ulaşan Galatasaray, RAMS Park'ta yaklaşık 50 bin taraftarın katıldığı törenle kupasını kaldırdı. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye karşı kazanılan Süper Kupa da sarı-kırmızılı futbolcuların ellerinde yükseldi.

Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı? GS Süper Kupa'yı aldı mı, ne zaman kaldırdı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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