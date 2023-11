Milli halterci Naim Süleymanoğlu Esenyurt'ta anıldı

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla sayısız gurur yaşatan milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 6.yılında Esenyurt'ta anıldı.

Kazandığı olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla Dünya ve Türk halter tarihinde unutulmaz isimler arasında yer alan milli gurur Naim Süleymanoğlu, vefatının 6. yılında Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği özel bir programla anıldı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve merhum milli sporcu ruhuna okunan Kur'an tilavetiyle başladı. Kendi ağırlığının üç katından fazlasını kaldırarak tarihe geçen ve Cep Herkülü lakabıyla anılan halterci Naim Süleymanoğlu'nun sayısız başarılarının yer aldığı sinevizyon gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı. Programda Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve kadim dostu İsmail Karaca Cep Herkülü ile ilgili anılarını anlattı. Programa Bulgaristan İstanbul Konsolosu Dimitar Kamenov, İstanbul Bulgaristan Ticari Ataşesi Ventseslav Petrov, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Halter Milli Takım Antrenörü Muharrem Süleymanoğlu, Naim Süleymanoğlu'nun yakın arkadaşı Trakya ve Rumeliler Dernek Başkanı İsmail Karaca, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

"Kimliğin ve insanın ne kadar önemli olduğu konusunda ders veriyor"

Anma programında konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bugün bir anma toplantısındayız ama tabii ki hepimizin çıkaracağı dersler var. Bu anma toplantısında konuştuğumuz kişi, dünyada birçok insanın yaşadıklarından, başarılarından ders aldığı kişi. Allah bize bir yaşam bahşediyor, doğuyoruz ve sonrasında da herkes gibi biz de vefat ediyoruz ama burayı nasıl doldurduğumuz önemlidir. Naim Süleymanoğlu sadece başarılı bir sporcu değil. Spor sadece bir araç ama o aracı öyle kullanmış ki öyle bir başarı hikayesine dönüştürmüş ki elde ettiği başarılarının daha üstüne çıkmış. Başarılarının egale edilmesi çok kolay bir şey değil. Büyük bir başarı. Ama öyle bir akıl ki öyle bir ahlak ki kendi kimliğine ait insanların hayatını korumak, onların kimliklerini, onurunu korumak için de elde ettiği başarıyı kullanmış. Bu başarıyla aslında dünyaya da bir ders vermiş. Kimliğin ne kadar önemli olduğu, insanın ne kadar önemli olduğu konusunda hepimize aslında güzel bir ders veriyor. Dünya hepimizin. Aynı zamanda hepimiz birbirimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimizde, birbirimizi sevdiğimizde her şeyin daha güzel olacağının da dersini veriyor. ve iki ayrı coğrafyanın da, hem Bulgaristan'daki Bulgar vatandaşların hem de Bulgaristan'daki ve Türkiye'deki Türk vatandaşların temsilcisi ve gururu olmuş. Çok önemli bir kazanım. Bunları hatırlamak lazım, incelemek lazım, görmek lazım, sahip çıkmak lazım ki bazen karanlığa düşeriz o karanlıkta önümüzde bir mum olur, ışık olur, nereye gideceğimizi böylece çok daha kolay buluruz. Naim Süleymanoğlu'nu bize kattıkları için saygıyla, sevgiyle anıyorum" dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun ismi Esenyurt'ta yaşatılıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "O bizim yüreğimizde hep var olacaktır. Çünkü birçok gencin, birçok vatandaşımızın kendini değerli hissetmesini sağlamıştır. Ben hatırlıyorum; hayat dururdu o yarışmalarda, bütün Türkiye dururdu ve o halteri kaldırdığında, yani meşhur ağırlığının üç katının on kilo fazlasını kaldırdığında, İstanbul'da her sokaktan alkış sesleri yükselirdi. Bu umudu bize yaşatmıştır. Umarım onun ismi uzun yıllar yaşar, yaşatmaya devam edeceğiz" diyerek 2020 yılında ilçenin en büyük spor tesisine Naim Süleymanoğlu'nun adını vermişti. Naim Süleymanoğlu'nun isminin Esenyurt'ta yaşatılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Muharem Süleymanoğlu, "Belediye Başkanımız sayın Kemal Deniz Bozkurt'un çalışmalarını başarılı buluyorum. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah ileriye dönük işler yaparız, inşallah sporu ve sporcuyu daha iyi hale getiririz ki nice 'Naim Süleymanoğlu'lar çıkar" şeklinde konuştu.

"Her taraf abimin fotoğraflarıyla donatılmış"

Naim Süleymanoğlu'nu anma programına katılan kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, "Abimle ilgili nerede bir program varsa abimin ismini yaşatmak için her yere geliyoruz. Bugün abimin 6. ölüm yıl dönümü. Süleymanoğlu ailesi adına, bu organizasyon için Belediye Başkanımız sayın Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür ederim. Bu güzel organizasyonu çok kısa bir sürede organize ettiler ve çok da güzel oldu. Her taraf abimin fotoğraflarıyla donatılmış. Aramızda değişik ülkelerden sporcular da var. Ne mutlu! Spor hepimize öyle bir elçilik yapıyor ki herkesi bir araya getirebiliyor. Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'da yaşadığımız soykırım sonucunda Türkiye'ye iltica etmeye karar veriyor. Kendisi, iki ülkeyi de onore etmiştir. Ne mutlu! Bu dönemde her Bulgaristan vatandaşı kin gibi hiçbir duygu yaşamadan gelip burada bizimle arkadaşlık yapabiliyor. Güler yüzlülük çok güzel bir şey" dedi. - İSTANBUL