Milletvekili Ölmeztoprak'tan 6 Şubat Depremleri İçin Anma Mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ölmeztoprak, mesajında asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinin yalnızca büyük bir yıkım değil, aynı zamanda milletin birlik ve dayanışma ruhunu tüm dünyaya gösteren bir sınav olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ilk anda arama kurtarmadan barınmaya, sağlık hizmetlerinden sosyal desteklere kadar her alanda kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Deprem sonrası sürecin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklar, AFAD, TOKİ, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının eş güdümüyle büyük bir yeniden inşa seferberliğine dönüştüğünü belirten Ölmeztoprak, devletin şefkat elinin depremzede vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Malatya'da yeniden inşa ve ihya süreci kararlılıkla devam ediyor

Milletvekili Ölmeztoprak, depremlerden ağır hasar alan Malatya'da yürütülen çalışmaların da kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin en büyük şantiyesinin bulunduğu İkizce bölgesi başta olmak üzere TOKİ konutları, kırsal konut projeleri, yerinde dönüşüm uygulamaları ve yeni çarşısıyla Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir gayret gösterildiğini, teslim edilen konutlarla birlikte vatandaşların güvenli ve kalıcı yuvalarına kavuşmaya başladığını söyledi.

Altyapıdan üstyapıya, ticari alanlardan sosyal donatılara kadar Malatya'nın tüm ilçelerinde kapsamlı bir ihya sürecinin devam ettiğini vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya ve deprem bölgesine gösterdiği özel ilgi ve hassasiyetin çalışmaların hız kazanmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, "6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, depremzede hemşehrilerimize sabır diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü devletimiz ve fedakarca çalışan tüm kurumlarımızla birlikte Malatya'mızı ve deprem bölgesini eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. - MALATYA