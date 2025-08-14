Milletvekili Ölmeztoprak, Sarıçiçek Yaylası'nda Hayvancılığın Önemine Dikkat Çekti

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Arapgir'in Sarıçiçek Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelerek tarım ve hayvancılığın bölgedeki önemine dikkat çekti. Ölmeztoprak, yaylada güneş enerjili gölgelik ve sondaj suyu sisteminin üretime sağladığı katkıları da yerinde inceledi.

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Arapgir ilçesine bağlı Sağıluşağı Mahallesi Sarıçiçek Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle görüştü. Ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Ölmeztoprak'a teşekkür eden küçükbaş hayvan yetiştiricileri Seyfettin Aslan ve Reşat Koçdağ, mera kiralama imkanının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.

Bölgenin Erzincan-Sivas-Malatya üçgeninde yer aldığını ve geniş otlak alanlarıyla öne çıktığını belirten Ölmeztoprak, "Her yaz 10 bini aşkın küçükbaş hayvan bu meralarda otlatılıyor. Yaylacılık geleneği tüm canlılığıyla sürdürülüyor. Burası, hem hayvancılığın hem de kültürel mirasın yaşatıldığı önemli bir bölge" dedi.

Tarım ve hayvancılıkta AK Parti dönemi imkanları

Milletvekili Ölmeztoprak, AK Parti hükümetleri döneminde tarım ve hayvancılıkta önemli altyapı ve destek adımlarının atıldığını hatırlatarak, "Üreticimiz bugün mera kiralama usulüyle hayvancılık yapabiliyor, modern sulama ve enerji sistemlerinden yararlanabiliyor. Bu imkanlar sayesinde üretim maliyetleri düşerken verimlilik de artıyor" ifadelerini kullandı.

Yaylada güneş enerjisiyle çalışan gölgelik ve sondaj suyu sisteminin üreticinin suya kolay erişimini sağladığını kaydeden Ölmeztoprak, bu uygulamanın çevre dostu yönüne de değindi.

Üretim şartlarının iyileştirilmesi çalışmaları

Dünya Bankası projeleri kapsamında yayladaki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Ölmeztoprak, mevcut jeneratör ve malzeme desteğine ek olarak konteyner kentlerde boşalan konteynerlerin Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilerek üreticilere tahsis edilmesi planlarının sürdüğünü aktardı.

Kaymakamlığa ziyaret

Yayla ziyaretinin ardından Milletvekili Ölmeztoprak, göreve yeni başlayan Arapgir Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede üreticilerin talepleri paylaşıldı ve ilçede tarım-hayvancılık faaliyetleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'nın bereketli meralarının hem üretim hem de kültürel değer açısından önemli olduğunu vurguladı. - MALATYA