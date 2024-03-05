Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, çiftçilere yönelik toplantıda konuştu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, çiftçilere yönelik toplantında, "Çiftçilerimiz neredeyse biz tüm tarım birimlerimiz ve personelimizle oradayız" dedi.

Pehlivan, Mersin Valiliği himayesinde yürütülen "Çiftçimiz Nerede Biz de Orada" projesi kapsamında Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde düzenlenen Çiftçi Eğitim, Bilgilendirme ve İstişare Toplantısına katıldı.

Çiftçilere yönelik eğitim, bilgilendirme ve istişare toplantılarının devam ettiğini belirten Pehlivan, şöyle konuştu: "Bu kapsamda siz kıymetli çiftçilerimizle bir araya gelmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Çiftçilerimiz neredeyse biz tüm tarım birimlerimiz ve personelimizle oradayız. Çiftçilerimizin yanındayız. Amacımız öncelikle sizleri dinlemek, sorun, ihtiyaç, öneri ve taleplerinizi kayda almak, sorularınızı cevaplamak. Bununla birlikte tarım sektöründe, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin ilgili birimleri tarafından sağlanan destekler, hibeler, teşvikler ve geleceğe yönelik projeler hakkında bilgiler paylaşmak. Devam eden veya yeni başlatılan uygulamalar ile üretim kalitesini ve verimini artırmaya yönelik bilimsel nitelik taşıyan konular hakkında bilgilendirici, eğitici sunumlar yapmaktır. Çiftçilerimiz neredeyse, tarım birimlerimiz ve personelimiz orada olmaya devam edecek."

Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri biber üretiminde entegre mücadele, Akdeniz İlçe Müdürlüğü teknik personelleri de pestisit kalıntıları ve çözüm yolları ile ilgili sunum gerçekleştirdi, çiftçilerin sorularını yanıtlayarak bilgi verdi.

Toplantıya, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İl Müdürlüğü personeli ile çiftçiler katıldı. - MERSİN