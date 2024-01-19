Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı 2023 Yılında Renkli ve Hareketli Geçirdi

Doğal yaşam alanı, hayvan tür ve popülasyon zenginliğiyle ziyaretçilerin en sevdiği yerlerden biri olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı 2023 yılını da renkli ve hareketli geçirdi. Yıl içerisinde yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiği Doğa Parkı, transfer edilen yeni türlerle zenginleşirken, yıl içinde en çok doğum toynaklı grubunda oldu. Yaban hayatında yaralanan 273 hayvan da Doğa Parkı'nda tedavi edildi.

Ağaçlar ve bitkilerle çevrili alanı, içinden geçen deresi ve etrafını saran Berdan Barajı ile doğal bir yaşam alanı olan Tarsus Doğa Parkı, bünyesinde bulunan hayvanlarla yine ilgi odağı. Farklı illerden de ziyaretçi sayısı oldukça fazla olan Doğa Parkı, hareketli bir yıl geçirdi.

Farklı şehirlerde bulunan hayvanat bahçelerinden bazı farklı türleri de bünyesine kazandıran Tarsus Doğa Parkı'nda 2023 yılı içinde en çok doğum da toynaklı gurubunda oldu. Yeni doğum ve transferlerle popülasyon sayısı 2 bin 700'e çıkan Tarsus Doğa Parkı'nda, yaban hayatında yaralanan 273 hayvan da tedavi edildi.

"YAKLAŞIK 400 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADIK"

Tarsus Doğa Parkı'nda Biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez, hareketli bir yıl geçirdiklerini belirterek, "2023 yılı bizim için hem ziyaretçi hem de hayvan sirkülasyonu bakımından çok hareketli geçti. Yaklaşık 400 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Bunların 23 binini ücretsiz ağırladığımız öğrenci arkadaşlarımız oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Minikbüs projesi kapsamında da öğrenci arkadaşlarımızı ağırladık" dedi.

"2 BİN 700 BİREYE KADAR ÇIKMIŞ OLDUK"

Tarsus Doğa Parkı'nda hayvan çeşitliliğini artırdıklarını kaydeden Ölmez, "Erkek aslan dişi, zebra, erkek lama, ceylan, kuş türleri gibi hayvanları diğer hayvanat bahçeleriyle değişim yaparak buradaki tür ve çeşitliliği fazlalaştırdık. Bünyemizde 69 tür barındırıyoruz. Bu değişimlerle 2 bin 700 bireye kadar çıkmış olduk. Aynı zamanda koyun keçi gibi toynaklı grubumuzda; yırtıcı olarak sırtlanlarımızda, kurtlarımızda doğumlar oldu" diye konuştu.

Ölmez, doğada yaralanan hayvanlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Müdürlüğü tarafından tedavi amaçlı getirildiğini aktardı. Tedavisi yapılan hayvanların sayısını paylaşan Ölmez, " Yıl boyunca toplam 273 tane hayvanın tedavi ve rehabilitasyonunu yaptıktan sonra sağlığına kavuşturduk. İyileşenlerin doğa salımı yapıldı, iyileşmeyenler de Tarsus Doğa Parkı içerisine yerleştirildi" dedi.

"LEYLEKLER YAŞAM ALANI OLARAK BURAYI SEÇİYOR"

Tedavi edilen ve uçabilecek durumda olan bazı leyleklerin ise kendi isteğiyle göç etmediğini ve yaşam alanı olarak Tarsus Doğa Parkı'nı seçtiğini belirten Ölmez, "Bunlar tekrar göç etmeyi istemiyor. Çünkü hava olarak ılıman, su kenarı, yiyecek var, barınma var. O yüzden göç etmeyip kışı burada geçiriyorlar. Bizim de artık sakinimiz olmuş oluyor" diye konuştu.

Vatandaşların özellikle de çocukların Tarsus Doğa Parkı'nı çok sevdiğini söyleyen Ölmez, "Burası doğayla iç içe olduğu ve doğal ortamın üzerine kurulu bir hayvanat bahçesi olduğu için hem buraya gelip piknik yapabiliyorlar hem hayvanlarla zaman geçirebiliyorlar o yüzden mutlu ve memnun ayrılıyorlar" dedi.