Menderes Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Menderes Belediyesi sahil bölgesindeki yol için çalışmalarına devam ediyor.

Menderes Belediyesi sahil bölgesindeki yol için çalışmalarına devam ediyor.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında sahil bölgesindeki çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında vatandaşların talebi olan yürüyüş ve bisiklet yolu da ilçeye kazandırılıyor.

ÖZDERE'DEN GÜMÜLDÜR'E

Sahil bölgesinde yaşayan vatandaşların isteği olan proje Özdere Orta Mahalle Gençlik Parkı'ndan Gümüldür Azmak Nehri'ne kadar olan 1 kilometrelik alanı kapsıyor. 7 metre genişlikte planlanan proje bisiklet ve yürüyüş yolundan oluşuyor.

YAZA HAZIR

Gerçekleşen çalışmayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Hemşehrilerimizin taleplerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sahil bölgesinde de vatandaşlarımızın isteği olan yürüyüş ve bisiklet yolunu ilçemize kazandırıyoruz. Beton kaplama ile gerçekleşecek çalışmamızın projesi hazır. Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz yaz sezonu öncesi çalışmaları tamamlayarak yolumuzu hizmete açacağız. Vatandaşlarımızın sesi olmaya, onların görüş ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.