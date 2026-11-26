İpekyolu Sanayi ve İş Dün yası Federasyonu Başkanı ve TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Mehmet Nuri Alim, yaklaşık 100 milyar TL yatırım bütçeli Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'nde incelemelerde bulundu. Hattın doğudan batıya doğru ilerleyeceğini vurgulayan Alim, Kars- Erzurum etabı için firmalarla görüşmelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Alim, bölge ekonomisine ve lojistik altyapısına ivme kazandıracak dev demiryolu projesinin sahadaki son durumunu değerlendirdi. Türkiye'nin en büyük stratejik altyapı yatırımlarından biri olan yaklaşık 100 milyar TL bütçeli projeyi yerinde inceleyen Alim, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Tarihi İpek Yolu'nun ana damarı bölgemizden geçiyor"

Projenin uluslararası ticaret açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Alim, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kars Merkez'den başlayarak Azerbaycan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı'na kadar uzanan yaklaşık 224 kilometre uzunluğundaki bu hat, mevcut Bakü-Tiflis- Kars demiryolunun 12. kilometresinden ayrılarak Digor, Tuzluca, Iğdır Merkez, Karakoyunlu ve Aralık güzergahı üzerinden sınır kapısına ulaşıyor. Güzergah üzerinde Digor, Tuzluca, Iğdır, Aralık ve Dilucu olmak üzere 5 ana istasyon, revizyonlarla birlikte 6 veya 7 istasyon planlanıyor. Bu projeyi yalnızca bir sınır hattı olarak görmemeliyiz. Dilucu'ndan sonra Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti demiryolu ağına bağlanacak hat; Zengezur Koridoru üzerinden Azerbaycan'ın ana karasına, Ermenistan ve Azerbaycan hattıyla birlikte Çin'e kadar uzanan tarihi İpek Yolu'nun ana damarıdır. Bu sayede Avrupa'yı Kafkasya'ya, Hazar geçişiyle de Orta Asya ve Uzak Doğu'ya kesintisiz bağlayan Orta Koridor tam anlamıyla hayata geçecektir."

"Proje doğudan batıya, Kars'tan Erzurum'a doğru geliyor"

Temeli 2025 yılında atılan ve 2029 yılı sonunda hizmete açılması hedeflenen hatta Kalyon-Cengiz Ortaklığı tarafından tünel, viyadük ve köprü imalatlarının sürdüğünü belirten Alim, hattın Erzurum bağlantısına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Yatırımın beklenenin aksine doğudan batıya doğru ilerleyeceğini ifade eden Alim, şunları kaydetti: "Burada asıl dikkat çekmek istediğim husus, bu dev yatırımın ilerleyiş yönüdür. Proje, genel beklentinin aksine doğudan batıya doğru, yani Kars'tan Erzurum'a gelecek şekilde bölgemize entegre olacaktır. Sahada yaptığım incelemelerde edindiğim bilgilere göre; Kars-Erzurum arasındaki etabın çalışmaları için de geçtiğimiz hafta pek çok firmayla görüşmeler gerçekleştirildi. Erzurum'u küresel ticaret ağlarının merkezine yerleştirecek, sanayicimizin ve ihracatçımızın dünyaya açılan kapısını büyütecek bu tarihi projenin Erzurum ayağının da aynı hızla tamamlanmasını iş dün yası olarak yakından takip ediyor ve tam destek veriyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı