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Matbaalarda imsakiye mesaisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Matbaalarda imsakiye mesaisi sürüyor

Çorum'un Osmancık ilçesindeki matbaalarda ramazan'a günler kala imsakiye mesaisi başladı.

OSMANCIK, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesindeki matbaalarda ramazan'a günler kala imsakiye mesaisi başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 11 ayın sultanı olarak bilinen ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlıyor. Ramazan ayına günler kala ilçedeki matbaalarda da asırlık bir gelenek olan imsakiye mesaisi devam ediyor.

İlçede yaklaşık 15 yıldır faaliyetlerini sürdüren Osmancık ofset, Ramazan imsakiyesinin bu seneki temasını 'Osmancık' olarak belirledi. Nostaljik ve güncel Osmancık fotoğraflarının yer aldığı imsakiye mesaisini sürdüren işletme yetkilisi Yılmaz Yolcu, fiyatlarında oldukça uygun olduğunu söyledi.

Yaşanan pandemi nedeni ile son 2 yıldır Ramazan ayının buruk geçtiğini ifade eden Yılmaz Yolcu "Yaklaşık 15 yıldır matbaa sektöründe hizmet veriyoruz. Asırlık ramazan geleneğini bu sene de yaşatmış olduk. İmsakiyelerde özel Osmancık görselleri kullandık.

Pandemiden dolayı işlerimizin tadı tuzu yoktu. İnşallah bu senenin iyi geçmesini diliyoruz. İnşallah daha güzel günler göreceğiz" dedi. - ÇORUM

Matbaalarda imsakiye mesaisi sürüyor

Matbaalarda imsakiye mesaisi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Osmancık, Ramazan, Çorum, Yerel, Haberler

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