Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Turizmi 12 aya yaymak için büyük çaba harcadık

Göreve geldiği ilk günden bu yana turizmi 12 aya yaymak için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bugün bunun sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Oktay, "Tüm paydaşlarımızla birlikte çok çaba harcadık. Marmaris'te sezon artık erken açılıp geç kapanıyor, ayrıca kültür ve spor turizmi de ilerleme kaydediyor" dedi.

Göreve gelirken hedeflerinden biri de Marmaris'i deniz-kum-güneş algısından çıkararak turizmi 12 aya yaymak olan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 5 yıllık süreçte bu yönde birçok adım attı. Marmaris heyeti ile birlikte 5 yılda 16 ülkeyi ziyaret ederek 34 fuara katılan Başkan Oktay, "Marmaris'i dünyanın farklı ülkelerinde tanıtmak için büyük çaba harcadık ve bunun da meyvelerini aldık" dedi.

"MARMARİS ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİK"

2019 yılında göreve başlamalarının ardından yaşanan ekonomik kriz ve dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook'un iflası gibi olumsuzlukların turizmi de etkilediğini belirten Başkan Oktay, "Bu iki olumsuzluğu yaptığımız görüşmelerle bertaraf etmeye başarmışken pandemi ortaya çıktı. 2021 yılında yaşanan büyük yangın ve Ukrayna – Rusya savaşı gibi etkenler dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşayan ilçemizde bu olumsuzluklara rağmen turizmle ilgili çalışmalarımızı sürdürdük ve hedefimizden vazgeçmedik. Bu çerçevede ilk olarak Marmaris'teki tüm turizm bileşenlerini bir araya getirdik. Daha önceki yıllarda gerek fuarlarda gerekse tanıtım çalışmalarında ayrı ayrı hareket eden kurumları ve sektör paydaşlarını 'Marmaris' çatısı altında bir araya getirdik. Marmaris Ticaret Odası, Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB), TÜRSAB Marmaris Temsilciliği, Deniz Ticaret Odası, otel temsilcileri, seyahat firmaları gibi sektör paydaşlarıyla ortak hareket ederek fuarlar başta olmak üzere tanıtım çalışmaları ve yurt dışı ziyaretlerini birlikte gerçekleştirdik. Bu sayede çok daha güçlü ve fikir birliğine ulaşmış bir Marmaris görüntüsü çizdik" diye konuştu.

'TURİZM ÜST KURULU' KURULDU

Marmaris'te turizm adına yapılan bir diğer çalışmanın ise Turizm Üst Kurulu'nu kurmak olduğunu vurgulayan Başkan Oktay, "Belediye Meclisi'nde kurulan kurulda yine diğer turizm paydaşlarından temsilcilerin de yer aldığı kurulda turizmle ilgili atılacak tüm adımlar masaya yatırılarak, yapılacak çalışmalarla ilgili ortak kararlar alınıyor. Ortak akılla hareket edilerek en iyi sonuca ulaşıyoruz" dedi.

Kurulun en önemli projelerden birinin 'kalifiye eleman kursu' düzenlemek olduğunu ve önemli bir başarı kazanıldığını aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl başlayan kurslarda öncelikle kat hizmetleri ve servis konusunda eğitimler verildi. Çünkü pandemiden itibaren özellikle konaklama sektöründe ara eleman yönünde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Biz de en azından bu ihtiyaca cevap verebilmek yönünde ücretsiz bir eğitim programı hazırladık. Marmaris dışından gelenlere konaklama olanağının da sağlandığı, eğitimler sonunda sertifika alanların istihdamı da gerçekleştirildi. Hem meslek edindirme, hem sektöre yeni insanlar kazandırma hem de konaklama sektöründe yaşanan personel sorununu bir nebze olsun çözmek için bu çalışma bir ilk ve örnek oldu. Kurslara bu sene de devam ediyoruz.

Tüm bunları yaparken tanıtım çalışmalarını da hızlı bir biçimde sürdürüyoruz. Paydaşlarımızla birlikte İzmir Travel Turkey Fuarı, İstanbul Emitt Fuarı, Antalya Turizm Fuadı gibi yurtiçi fuarların yanı sıra dış pazara yönelik fuar katılımları ve ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.

16 ÜLKEDE TANITIM ÇALIŞMASI

Mevcut ülkelerde pazar payımızı arttırmak hem de yeni pazarlara ulaşmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede pazar çeşitliliğini arttırmak için 16 ülkeye ziyaret ettik. Turizmi 12 aya yayma hedefiyle ana pazarımız Birleşik Krallık'ın yanı sıra Almanya, Çin, İrlanda, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, Polonya, Rusya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Tataristan, Dubai, Lübnan'a ziyaretler gerçekleştirdik. Bunların da meyvesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İngiltere'den ilk turist kafilesi geçtiğimiz yıl Mart ayında Dalaman'a indi. Finlandiya ve İran'da görüşmelerimiz oldu. İki ülkeden de turistler ağırlamaya başladık. Özbekistan ve Kırgızistan'la yaptığımız görüşmelerin de meyvesini aldık. Geçtiğimiz yıl ilk kez Kırgızistan'dan Dalaman Havalimanı'na uçuş gerçekleşti. Yine Hollanda, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan ile yaptığımız görüşmeler sonrasında bu ülkelerden de uçuş sayısı arttı. Bu yıl da sezonu erken açmak için çalışmalarımız devam ediyor."

ALTERNATİF TURİZM HAYATA GEÇİRİLİYOR

Öte yandan, turizmi 12 aya yaymak için belediye olarak da faaliyetler yürüttüklerinin altını çizen Başkan Mehmet Oktay, "Hedefimiz ilçemizdeki kongre ve kültür turizmi gibi alternatif turizm dallarını da ön plana çıkartarak turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılmasını sağlamak. Bunun için de yıl boyunca birçok sportif turnuvaya ev sahipliği yaparak ilçemizde spor turizmini genişletiyoruz. Basketbol, futbol ve voleybol turnuvalarının yanı sıra yağlı güreş etkinliği düzenledik. Ayrıca yakın bir zamanda açılışını yapacağımız poligon projesiyle atıcılık sporuna ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Kentimizi de altyapı ve üstyapı olarak buna hazırlıyoruz" dedi.