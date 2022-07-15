Manisalı Besici: "Yem Parasının Hakkından Gelemedik"

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen Manisa'da üreticileri ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi. Besici Ersen Koyun, "Geçtiğimiz sene bu damda 32 tane hayvanımız vardı. Bu sene ise 7 tane hayvanımız var. Yem parasının hakkından gelemedik… 1999'da 25 kurbanlık sattığım zaman, kasasıyla birlikte traktör aldım. Tabii ki bu küçükbaş hayvandı. Yani o zamanlar için 11.700 liraydı ki römorku ile birlikte aldım traktörü. Şimdi 25 küçükbaş hayvan satarsam ancak traktörün arka tekerlerini zor alırım" dedi.

Manisa'da hayvancılık ile uğraşan Ersen Koyun, derdini CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e anlattı. Koyun, maliyetlerin çok arttığını, yem parasına yetişemediklerini, böyle giderse bu işi bırakıp yevmiyeli işçi olarak çalışacaklarını söyledi. Besici Ersen Koyun şöyle konuştu:

"2 YILDIR ZARAR EDİYORUM"

"Geçtiğimiz sene bu damda 32 tane hayvanımız vardı. Bu sene ise 7 tane hayvanımız var. Yem parasının hakkından gelemedik. Mecbur satmak zorunda kaldık. Yem fiyatları bir anda 160 liradan 340 liraya çıktı. Yüzde 100 zarar. Ben de kurbanlık yoktu. Kurbana bekleyemedim. Çünkü bekleyecek gücümüz kalmadı. 30 kadar kurbanlık vardı. Aklınıza ne gelirse fiyatlar arttı. Mazot, yem, gübre, çiftçinin belini bükecek her şey var yani. Seneye bakacağım olmazsa kestireceğim. Ben bu işi 35 yıldır yapıyorum. Küçükbaş ve büyükbaş olarak bu işletmede bu işi yapıyorum. Böyle bir sıkıntılı dönem yaşamadım mazot elektrik gübre hepsi boynumuzu büktü. Bu işin içinden nasıl çıkarız bilmiyoruz. Ben 2 yıldır zarar ediyorum. Geçtiğimiz sene 32 hayvandan 160 bin lira zarar ettim. Hayvanlardan, yem fiyatların artışı, geçen sene 12 liraya aldığım saman bu sene 35 lira oldu. Burada tarlada aldığımız fiyat bunu tarladan kendimiz sarıyoruz nakliye buna dahil değil. Biz bu işi bırakırsak artık yevmiyeye gideceğiz.

"1999'DA 25 KURBANLIK SATTIĞIM ZAMAN, KASASIYLA BİRLİKTE TRAKTÖR ALDIM"

Yevmiyeye gitmek bundan iyi. Yani inanın yevmiyecinin riski yok. Ecevit zamanını anlatayım. Yani 1999 senelerini. 1999'da 25 kurbanlık sattığım zaman, kasasıyla birlikte traktör aldım. Tabii ki bu küçükbaş hayvandı. Yani o zamanlar için 11.700 liraydı ki römorku ile birlikte aldım traktörü. Şimdi 25 küçükbaş hayvan satarsam ancak traktörün arka tekerlerini zor alırım. Motor kalsın da anca tekerlerini alırım. Damımıza 140 tane küçükbaş hayvanımız var. İnanın buradan aldığımız parayı oraya oradan aldığımız parayı buraya takviye ediyoruz. İnanın bankalara da borcumuz çok. Bu fiyatlar düşse 7 tane değil 27 tane hayvan beslerim. Şartlar bu şekilde giderse ben bu hayvancılığı bırakırım. 35 yıldır ben bu işi yapıyorum. Kestirdiğim hayvanlar masraflara gitti şu anda 160 bin lira zararım var. Küçükbaşta ise kurbanlıklar insanların bütçelerine göre. 3 bin liraya sattım 3 bin 500 liraya sattım. İnanın bu iş kolay değil bir çuval yemi olmuş 360 lira. Dün geldiğinde yemciye sordum tekrar yem almak için yeme zam geldiğini 375 lira olduğunu söyledi yani her geldiğinde zam geliyor.

Devletin belirlediği süt fiyatı şu anda 7,5 lira. Buralarda 6 liradan 6,5 liradan süt alıyorlar. Buralarda inanın alıcının bıçağının iki tarafı da kesiyor. Burada sütü alan tek bir kişi. Biz bu sütü vermek zorundayız vereceğiz. Ben bu küçükbaş hayvanları otlatmaya çıkarıyorum buna rağmen yem yiyorlar başa çıkamıyorum."

"35 KURBANLIĞA BİR BUÇUK AY İÇERİSİNDE 34 BİN LİRA YEM PARASI GİTTİ"

"Bu 35 kurbanlığa bir buçuk ay içerisinde 34 bin lira yem parası gitti. Bir de bu hayvanımız meraya çıktı. Ben bunu kuzu iken kestirseydim. O zaman için bin 900 lira – 2 bin lira tutuyordu. Biz üretici olarak kurbana güvendik. Biz burada çalışan şu anda 4 kişiyiz. Emekleri boşa gitti. Bunlara günlük 2 çuval da versen 3 çuval da yem versen yerler fakat nasıl vereceksin. Şu anda ben bir traktör arpa aldım 10 bin lira para. Bir traktör dediğin bir buçuk ton geliyor. Gideceği 25 gün. Bizim bu hayvancılıkla çıkma şansımız yok. Yevmiyeci olarak gitsem bundan iyi.

30 BİN LİRALIK VERESİYE KURBAN ALINDI

Vallahi vatandaşın alım gücü yok 3 bin 500- 4 bin lira arasında gitti. 35 kurbanlıktan 30 bin lirası veresiye gitti. Kurban bitti halen getiren yok. Daha önce vatandaş parasını veriyordu alıp gidiyordu. Ben bu sene şaşırdım 70-80 bin lira para toparlayacağım yerde inanın topladığın para 30 bin lira.

Hayvancılık aktar dönder ile gidiyor. 35 senedir yapıyorum çocukluğumun bu hayvancılığın içinde geçti. Böyle giderse biz bayrağı dikeriz. Ben bu hayvanların yılın 12 ayı gezdiriyorum. Ben bu işin hakkından gelemiyorum. Hayvancılığa destek olmadığından hayvancıya hiçbir şey yok. Hayvancıya bir destek veriyorlar. Nasıl bir destek veriyorlar? Cebinde paran varsa damızlık birliğinden 2 tane koç veriyorlar sana."

ANKA / Yerel