Manisa protokolü, bayramlaştı Manisa Valiliğince geleneksel bayramlaşma töreni Manisa Polisevi'nde gerçekleştirildi. Manisa Valiliğince geleneksel bayramlaşma töreni Manisa Polisevi'nde gerçekleştirildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde yapılan törene, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il temsilcileri, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Vali Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Semra Kaplan Kıvırcık ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, misafirlerini kapıda karşıladı. Bayramlaşma programına katılanlara teşekkür eden Karadeniz, Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçirilmesini temenni etti. AA / Ahmet Bayram - Yerel Yerel Güncel Haberler

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