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Hal esnafı düşük fiyat verince 20 ton kavunu vatandaşa ücretsiz dağıttı

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Manisa'dan Antalya'ya getirilen bir tır dolusu kavun, maliyetini karşılamayınca vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Kavunlar kısa sürede tükendi.

Manisa'dan yüklediği bir tır dolusu kavunu satmak için Antalya'ya gelen Önder Yakıcı, Antalya Hali'nde verilen fiyat maliyetini karşılamayınca yol kenarına park ettiği tırda bulunan yaklaşık 20 ton kavunu vatandaşa ücretsiz dağıttı.
Kavun dolu tırı Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Aşık Veysel Caddesi'ne park edip kavunları vatandaşa dağıtmaya başladı. Haberi duyan vatandaşlar, tırın etrafında hızla toplandı ve yarım saat gibi kısa bir sürede kavunlar tükendi.
Ücretsiz kavun dağıtıldığı haberini alıp gelen vatandaşlardan bazıları araçlarının bagajlarını doldururken, kimileri kavunları motosikletlerine yükledi. Bazıları ise elleriyle üçer beşer kavun taşıdı. Vatandaşlar bedava ikramdan faydalanmak için büyük bir çaba gösterdi.
"Maliyeti karşılamayınca, vatandaşlar bedavaya yesin dedik"
Önder Yakıcı getirdiği kavunlara Antalya Hali'nde herkesin düşük fiyat verdiğini belirterek, "Hesap yaptım, maliyeti bile karşılamayınca, vatandaşlar bedavaya yesin dedik. Tır ağzına kadar kavun dolu, burada 20 ton kavun var. Şu ana kadar 10 tonu tükendi, kalan 10 ton da birazdan biter. Para etmeyince bari insanlar götürüp yesinler diye bedava dağıtıyorum" dedi.
"Kardeşimiz, para etmese bile kavunları halka bedava dağıtıyor"
Vatandaşlardan Ali Rıza Dikmen ise Yakıcı'nın bu cömert davranışını takdir ettiğini belirterek, "Kardeşimiz, para etmese bile kavunları halka bedava dağıtıyor. Bazı insanlar para etmeyen ürünleri döküyor, bu yazık ve günahtır. Onlar da dökmesinler, halka ücretsiz dağıtsınlar, hem de sevap kazanırlar. Bu kavunları burada dağıtandan Allah razı olsun" dedi. Ücretsiz kavun alan ve dualarını eksik etmeyen Mustafa Lekesizoğlu ise, "Bu kavunları dağıtanların dünyadaki tüm geçmişlerinin ruhuna varsın. Millet beleş olunca alıyor, talep çok" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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