Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!

Manisa'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları Coşkuyla Tamamlandı

Manisa'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları Coşkuyla Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel çocuk oyunları yarışmaları, Kula'da yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte dereceye girenlere ödüller verildi ve geleneksel oyunlar sayesinde çocukların sosyal ve bedensel gelişimine katkı sağlandı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları coşkulu bir finalle sona erdi.

Etkinlik boyunca geleneksel oyunlarla buluşan öğrenciler, hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kula genelindeki ilkokul ve ortaokullardan yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmalarda; "mendil kapmaca", "kaleli yakan top", "çocuk atletizmi", "mangala" ve "tombik" gibi geleneksel oyunlar büyük heyecanla oynandı. Etkinlik, hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmesi hem de geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası yaşatması açısından katılımcılardan tam not aldı.

Gün boyu süren müsabakalarda çocuklar, takım ruhunu ve centilmenliği deneyimleme fırsatı bulurken, oyunlar sayesinde sosyal becerilerini de geliştirdi. Organizasyon, öğrencilerin geleneksel oyunları öğrenmesi ve fiziksel etkinliklere aktif olarak katılması amacıyla büyük önem taşıdı.

Final töreninde konuşan yetkililer, çocukların hem bedensel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin sürdürülebilir olmasının önemine vurgu yaptı. Programın sonunda yarışmalarda emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?

Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.