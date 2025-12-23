Malatya için Ankara'da önemli görüşme

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Malatya'nın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede tarımdan sanayiye, gençlikten sosyal hayata kadar kentin tüm dinamikleri ele alındı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmede Malatya'nın deprem sonrası toparlanma sürecini tüm yönleriyle değerlendirdi. Görüşmede merkezi idare, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üretici kesimler arasında güçlü bir eşgüdümün gerekliliği vurgulandı. Ortak akıl ve istişareyle atılacak adımların, Malatya'nın yeniden yapılanma sürecini hızlandıracağı ifade edildi.

Tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma

Malatya'nın tarım ve hayvancılık potansiyeli görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı. Milletvekili Ölmeztoprak, bitkisel üretimden hayvansal desteklere kadar üreticinin sahada daha güçlü desteklenmesi, kırsal kalkınmanın sürdürülebilir hale getirilmesi ve tarımın şehir ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çekti.

Sanayi, üretim ve istihdam hedefleri

Sanayi ve istihdam alanında ise Türkiye genelinde planlanan yeni üretim ve sanayi koridorları çerçevesinde Malatya'nın konumu ele alındı. Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mız üretim altyapısı, lojistik kapasitesi ve insan kaynağıyla bu vizyonun önemli bir parçasıdır" dedi.

Gençlik, spor ve sosyal hayat

Görüşmede gençlik, spor, eğitim ve sosyal yaşamın bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'nın genç nüfusu, spor altyapısı ve sosyal dokusuyla yeniden canlanan bir şehir kimliğine kavuşması hedeflerini değerlendirdi.

Ramazan'da kapsayıcı iftar buluşması

Ölmeztoprak, Ramazan ayında sivil toplumdan sanayiye, tarımdan spora kadar farklı toplumsal kesimleri bir araya getirecek kapsayıcı bir iftar programı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan destek sözü aldıklarını da ifade etti. Birlik ve beraberliğin aynı sofrada daha da güçleneceğini vurguladı.

Görüşmede Malatya'ya dair tüm başlıkları açık şekilde ilettiklerini vurgulayan Ölmeztoprak, çözüm önerileri ve uygulanacak yol haritasının karşılıklı olarak değerlendirildiğini kaydetti. Ölmeztoprak, "Güçlü koordinasyon ve ortak hedeflerle Malatya'mız yeniden daha dirençli ve müreffeh bir geleceğe emin adımlarla ilerleyecektir" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkenin her alanda güçlü, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerlemesine liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vizyoner liderliği dolayısıyla şükranlarını sundu. Malatya'ya gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür ederek, Malatya için aynı kararlılık, birlik ve sorumluluk bilinciyle çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. - MALATYA