Malatya haber! Malatya'da Öğretmenlerden 'Kariyer Basamakları' Protestosu: "Sınava da Kariyer Basamaklarına da Karşıyız"

Malatya yerel haberi... Malatya’da Eğitim Sen üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve bu kanunla getirilen kariyer basamakları sistemini protesto etti. Eğitim Sen Malatya Şubesi Başkanı Kazım Albayrak, "Bu kanun ve yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek sınava da kariyer basamaklarına da karşıyız. Bu kanunun bir an önce iptal edilmesini, öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Eğitim Sen Malatya Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu ve bu kanunla getirilen kariyer basamakları sistemini protesto etmek için bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Eylemde konuşan Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Kazım Albayrak, şunları söyledi:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı eleştirimizi, demokratik tepkimizi ve taleplerimizi ifade etmemizin dahi yasaklandığı bir dönemden geçiyoruz. Her ne kadar kararlı ve örgütlü duruşumuz sonrasında basın açıklamamız gerçekleşmişse de eğitim emekçilerine reva görülen bu uygulamanın 'ben yaptım, oldu' diyen bir yönetim aklının parçası olduğunu çok iyi biliyoruz. Aynı yönetim aklı, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda da karşımıza çıkmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış, eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen iktidar tarafından yasalaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlanmıştır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin, bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz. Ayrıca, sendikamız tarafından yönetmeliğin bütün maddelerine ilişkin Danıştay'a açılan iptal davası da kamu vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çıkmadan bir an önce sonuçlanmalıdır."

"ÖĞRETMENLERİN EMEĞİNİ DEĞERSİZLEŞTİREN BU SÜREÇ DURDURULMALIDIR"

"Öğretmenlik Meslek Kanunu, farklı branşlarda da olsalar aynı okulda ve aynı sınıfta öğrencilerine emek veren öğretmenleri farklı kariyerlere ayrıştırarak ve bu yapay ayrıştırmaya göre farklı maaş uygulamasını meşrulaştırmaya çalışarak öğretmenler arasında eşitsizliğe yol açan bir düzenlemedir" diyen Albayrak, sözlerini söyle sürdürdü:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu, 'sınavsız kariyer olmaz' diyor. Kariyer basamakları arasındaki geçiş sınavlarının öğretmenler, veliler ve öğrenciler üzerinde çok olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır. Öğrencilerine yıllarca emek vermesine karşın yeterlilik sınavına maruz kalan öğretmenin hissedeceği duygular, eğitimin niteliğine gölge düşürecektir. Ekonomik krizin derinleştiği ve eğitim emekçilerinin enflasyon karşısında ezildiği bu dönemde emekçilerin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesi asla kabul edilemez. Velilerin algısında 'nitelikli okul' ve 'niteliksiz okul' ayrımlarına, 'yeterli öğretmen' ve 'yetersiz öğretmen' ayrımı eklenecektir. Özel okul öğretmenlerinin Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında değerlendirilmemiş olması, bu meslektaşlarımızın piyasacı eğitim anlayışı içerisinde ucuz işgücü olarak görüldüklerinin de bir kanıtıdır. Kapsamlı ve bütüncül bir Öğretmenlik Meslek Kanunu, tüm eğitim emekçilerinin ekonomik taleplerini ve başta iş güvencesi olmak üzere öğretmenlerin temel haklarını; sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye almak zorundadır. Mevcut meslek kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan dolayı yeni bir meslek kanunu düzenlenmek zorundadır. Tüm eğitim ve bilim emekçileri için, hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmasının ivedi biçimde yapılmasını istiyoruz. Bu kanun ve yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek sınava da kariyer basamaklarına da karşıyız. Bu kanunun bir an önce iptal edilmesini, öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz."