Malatya'da kayısı üreticisi ürününü satamıyor, TMO'dan müdahale alımı istendi

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Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Bölge Sorumlusu Yunus Kılınç, kayısı üreticisinin ürününü satamadığını ve borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısıda müdahale alımı yapmasını istedi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Bölge Sorumlusu Yunus Kılınç, kentteki ilçe ziraat odaları başkanlarıyla birlikte kayısı üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

Kayısı üreticisinin bu yıl ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Kılınç, ürünün yeterli alıcı bulamadığını, çiftçilerin banka ve işçi borçlarını ödemekte zorlandığını söyledi. Kılınç, kayısı ithalatı ve tarım ürünleri ticaretindeki denetimler konusunda Ticaret Bakanlığı'na da çağrıda bulundu.

"BİZİ 5 İHRACATÇININ ELİNE BIRAKMAYIN DEDİK"

Kayısı piyasasına kamu müdahalesi yapılması gerektiğini ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu yıl kayısı üreticimiz ürününü satamıyor, bankadaki borçlarını ödeyemiyor, işçiye olan borcunu ödeyemiyor. Çok mağduruz. Kayısımız satılmıyor, müşteri bulamıyoruz. Biz defalarca devlet büyüklerimize seslendik. 'Bizi 5 ihracatçının eline bırakmayın. TMO bu kayısıyı alsın, müdahale alımı yapsın' dedik. Ancak sesimizi kimse duymadı. Şu anda üreticimiz ne yapacağını şaşırmış durumda."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın tarla ile market arasındaki fiyat farklılıklarına ilişkin açıklamalarını hatırlatan Kılınç, üreticiden tüketiciye uzanan ticaret zincirinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Kılınç, bazı kişiler tarafından sahte müstahsil makbuzları düzenlendiğini ileri sürerek, bu tür uygulamaların hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilediğini savundu.

"DIŞARIDAN KAÇAK KAYISI GELDİĞİNİ SÖYLEDİK"

Kayısı piyasasındaki sorunların nedenlerinden birinin de yurt dışından getirilen ürünler olduğunu ileri süren Kılınç, bu konuda Ticaret Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Kayısımızı niye satamıyoruz? Dışarıdan kaçak kayısı geliyor. Bunu biz kendimiz kanıtladık ve açıklamalarını yaptık. Dünya kayısı üretiminde söz sahibi olan bir ülkede neden dışarıdan kayısı sokuluyor? Bunun denetlenmesi gerekiyor" dedi.

Kılınç, gümrük kapıları ve serbest bölgelerde tarımsal ürünlere yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini de belirterek, kayısının yanı sıra hayvancılık ve çerezlik ayçiçeği gibi alanlarda da kaçak ürün girişleri bulunduğunu öne sürdü.

"ÜRETİME VERİLEN DESTEK PAZARLAMA AŞAMASINDA DA KORUNMALI"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretimde mazot, gübre ve makine-ekipman, hayvancılıkta ise çeşitli destekler sağladığını belirten Kılınç, üretim aşamasında desteklenen çiftçinin pazarlama sürecinde de korunması gerektiğini ifade etti.

Geçen yıl kayısı üreticisine sağlanan desteğin sektörün ayakta kalmasında etkili olduğunu ifade eden Yunus Kılınç, bu yıl ise tablonun ağırlaştığını söyleyerek, "Tüm bakanlıklarımıza, tüm yetkililere sesleniyorum. Bu işe bir çözüm bulun. Malatya kayısı üreticisine 20-30 yıl emek verilen ağaçları söktürmeyin. Malatya ismine zarar vermeyin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA