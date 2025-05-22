Malatya'da Hayvancılıkta Kriz: Sulak ve Meralar Sorunlu

(MALATYA)- Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yayla sezonunun bu yıl yağışların etkisiyle geç başladığını belirterek, "Meraya çıkan arkadaşlarımız geç çıkmaya başladılar. Yaklaşık bir 3-4 gündür çıkıyorlar. Yüzde 50'si çıkmış şu anda. Halen devam ediyor" dedi. Hayvan yetiştiricisi Ramazan Demir ise "Sulaklarımız sıkıntılı. Sulaklarımız hemen hemen bitmiş denecek derecede. Meralar, sulaklar bu konuda hayvancılık bitme derecesine geldi. Maliyeti, bakımı, yani emeği, şuyu buyu hesapladığın zaman, bir kurbanlık 15 bin lira diyorsun, kimse almıyor. Maliyetine baktığın zaman, 15 bin liraya zaten bir adam bir asgari ücrete çalışmıyor" diye konuştu.

Yaylaya çıkışların bu yıl gecikmeli başladığını ifade eden Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilerin yüzde 50'sinin göç ettiğini söyledi. Yetiştiricilerin geçiş güzergahlarında yer alan Yeşilyurt bölgesinde bazı noktalarda sulak, tuzlak alanlarının eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirten Akın, Dünya Bankası destekli bir projeyle önümüzdeki yıl sorunu kalıcı olarak çözeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu sene çok bereketli geçti. Yağışlar çok iyi oldu. Tabii, bu süreç içerisinde de yaylaya giden arkadaşlarımız, meraya çıkan arkadaşlarımız geç çıkmaya başladılar. Yaklaşık bir 3-4 gündür çıkıyorlar. Yüzde 50'si çıkmış şu anda. Halen devam ediyor. Bulunduğumuz bölgemiz de Yeşilyurt bölgemiz. Yeşilyurt'ta da yetiştiricilerimiz şu anda dinlenme noktasında dinlenip yollarına devam ediyorlar. Tabii bu, 15-16 saat sürüyor. Hem yayıyorlar hem yolda devam ediyorlar.

Bu yol güzergahı içerisinde tabii bazı yerlerde sıkıntılı olan bölgeler var. Onları da istişare ettik yetiştiricilerimizle. Sulak sıkıntısı olan yerler var. Gölgelikle ilgili, tuzlakla ilgili, hayvanların ihtiyaçlarıyla ilgili problemler var. Bunlarla ilgili de bizim bir projemiz var. Tarım İl Müdürlüğümüz ile Dünya Bankası tarafından desteklenen, projelerimiz var. İnşallah bunları hayata geçirirsek, bu yol güzergahında, meralara çıkışlarda da inşallah yetiştiricilerimize önümüzdeki süreçte kalıcı hizmet vereceğiz."

"Kurbanlık sıkıntımız yok ama kazanç da yok"

Kurbanlık temini konusunda sıkıntı olmadığını vurgulayan Akın, "Şu anda kurbanlıklarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Çok şükür hem büyükbaş hem küçükbaş kurbanlarımız, kurbanlıklarımız var. Bu anlamda tabii küçükbaşta daha bir canlılık yok. Büyükbaşlarda alışverişler başladı. Tabii 200 lirayla 250 arası canlı ağırlıkta biliyorsunuz fiyatlar değişiyor. Yine merdi olarak hayvanın 13 liradan başlayıp 20 liraya, 25 liraya kadar hayvan fiyatları yine büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre değişiyor. Bu anlamda küçükbaşta böyle. Büyükbaşta da 250 lirayla 300 lira arasında canlı ağırlık, tabii merdi de 150 liradan başlıyor, 250 liraya kadar, 250 bin liraya kadar hayvan var" diye ifade etti.

"Hayvancılık bitme derecesine geldi"

Hayvan yetiştiricisi Ramazan Demir, maliyetlerdeki artış nedeniyle hayvancılığın artık karlı bir iş olmaktan çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Hayvancılıkla uğraşıyoruz işte. Geçimimiz bu sayılır. Yaylaya çıkışlar başladı herhalde. Yaylaya çıkışlar başladı. Bu sene biraz zor geçecek. Meralarımız da sıkıntılı. Bahçe, bağ dolayısıyla biraz yolculuğumuz zor oluyor. Sulaklarımız sıkıntılı. Sulaklarımız bitmiş denecek derecede. Meralar, sulaklar bu konuda hayvancılık bitme derecesine geldi. Son çırpınışlarımızı yapıyoruz. 3-4 ay bu kadar sürüyor yani. Bazı zaman okullardan dolayı eskiden daha çok sürüyordu. Şimdi öğrencisi olan biraz erken geliyor işte.

Yani hayvan kurtarmıyor. Maliyeti, bakımı, yani emeği, şuyu buyu hesapladığın zaman, bir kurbanlık 15 bin lira diyorsun, kimse almıyor. Maliyetine baktığın zaman, 15 bin liraya zaten bir adam bir asgari ücrete çalışmıyor."