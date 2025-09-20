Malatya'da Fahiş Kira Artışları ve Dolandırıcılığa Dikkat

(MALATYA) - Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, 6 Şubat depremleri sonrasında emlak piyasasında artan dolandırıcılık olayları ve fahiş kira artışlarına dikkati çekti. Özgül, "Evlerinizi kiraya verirken biraz vicdanlı olun. İnternet sitelerine yazılan keyfi rakamları baz almayın çünkü Malatya hala deprem bölgesi. Bugün asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede 20 bin liralık kira Malatya için çok yüksektir. TOKİ'nin arzı artırmasıyla kiraların düşeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, vatandaşların yalnızca yetki belgesi bulunan emlakçılarla çalışmaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çantacı dediğimiz emlakçılar ortalıkta gezmektedir. Burada vatandaşlarımızın biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Son günlerde bu sektörde dolandırıcılık haberleri artmaya başladı. Yani taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan hiçbir aracıyla, çantacı emlakçıyla çalışmamalarını rica ediyorum. Gerekirse ticaret yapacakları emlakçıyı, emlak odasından teyit etsinler. Çünkü son günlerde birçok vatandaşımızın dolandırıldığı haberleri yayılmaktadır. Malatya deprem bölgesi olduğu için bu dolandırıcılık faaliyetleri biraz daha artmış durumda. Vatandaşlarımız dikkat etsinler. Biliyorsunuz, Malatya'da 6 Şubat depreminden sonra büyük değişiklikler yaşanıyor, özellikle emlak sektöründe. TOKİ son günlerde konut teslim etmeye başladı. Yerinde dönüşüm projelerinin yüzde 60-70 seviyesine geldiğini görüyoruz. Eminim ki yılbaşından sonra arz daha da artacak. Ancak talebin yüksek olması nedeniyle fırsatçılık yapan ev sahipleri kiraları çok yüksek tutmaktadır."

"Çavuşoğlu Mahallesi'nde kiralar 22 bin liraya çıktı"

Özgül, Çavuşoğlu Mahallesi rezerv alanında biten konutların 19 bin ila 22 bin lira arasında kiraya verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Örneğin bugün Çavuşoğlu Mahallesi rezerv alanında bitmiş konutların kiraları 19 bin liradan başlıyor, 22 bin liraya kadar isteniyor. İnternet sitelerine keyfi olarak 20 bin lira yazılıyor. Evini kiraya verecek vatandaşlarımız da o ilanları emsal görerek kiraları düşürmek istemiyor. İstanbul'da oturan bir vatandaş bile internetten baktığında Çavuşoğlu'ndaki yeni konutların kiralarını emsal alıyor ve kendi evine de o fiyattan kiracı arıyor."

"Kiralar Malatya için çok yüksek"

Kira artışlarının okulların açılmasıyla talebin yükselmesinden kaynaklandığını söyleyen Özgül, arz artıtkça fiyatların düşeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben buradan Malatya dışında ikamet eden vatandaşlarımıza sesleniyorum; evlerinizi kiraya verirken biraz vicdanlı olun. İnternet sitelerine yazılan keyfi rakamları baz almayın çünkü Malatya hala deprem bölgesi. Bugün asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede 20 bin liralık kira Malatya için çok yüksektir. TOKİ'nin arzı artırmasıyla kiraların düşeceğini düşünüyoruz. İki ay önce yeni biten TOKİ evleri 17-18 bin liraya kiralanırken, bugün 20-22 bin liraya kadar çıkarıldı. Okulların açılmasıyla talep biraz artmış olabilir, ama eminim ki arz çoğaldıkça talep düşecek ve kiralar normal seviyelere inecektir. Günümüz koşullarına göre Malatya'da bir evin kira bedeli 14-16 bin lira arasında olmalı, iyi bir evin kirası 16 bin lirayı geçmemelidir. Bugün ise yeni biten konutların 20 bin lira civarında kiralandığını görüyoruz. Malatya gibi bir şehir için bu rakamlar gerçekten çok yüksek."