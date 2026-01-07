Milletvekili Ölmeztoprak: 'Kira yardımı anahtar teslimine kadar devam edecek'

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AFAD İl Müdürlüğü ziyaretinde afet sonrası yürütülen çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Malatya'da 10 bini aşkın konteynerin kapatıldığını, konteynerlerde 56 bin 422 kişinin kaldığını belirten Ölmeztoprak, toplam 22 milyar TL'yi aşan kamu desteğiyle sürecin sürdüğünü vurguladı. Ölmeztoprak, kira yardımlarının, anahtar teslimi yapılana kadar kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü (AFAD) ziyaret ederek, 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde yürütülen çalışmaların geldiği aşamayı yerinde inceledi.

"Asrın Afeti'nin ardından Malatya'mızda gelinen noktayı sahada görmek istedik" diyen Ölmeztoprak, sürecin yalnızca bugünü değil, geleceği de kapsayan bütüncül bir anlayışla yürütüldüğünü ifade etti. Malatya'da 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından 13 ilçeyi kapsayan geniş bir alanda çalışmaların sürdüğünü belirten Milletvekili Ölmeztoprak, bugüne kadar 165 binin üzerinde yapı tespiti yapıldığını, 76 bini aşkın hak sahipliğinin karara bağlandığını açıkladı.

Konteynerlerde 56 bin 422 kişi yaşıyor

Afet sonrası dönüşüm sürecinin, geçici barınmadan kalıcı yaşama geçiş hedefiyle planlı şekilde ilerlediğini vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mızda bulunan 13 konteyner kentte, toplam 5 bin 193 konteyner için tahliye ve kapatma planlaması devam ediyor. Süreç, kalıcı konutların teslim takvimiyle uyumlu şekilde yürütülüyor. Bugüne kadar 10 binin üzerinde konteyner tahliye edilerek devre dışı bırakıldı. Malatya'mızda şuan da toplamda 56 bin 422 kişi konteyner kentlerde yaşamını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

"Kira yardımı anahtar teslimine kadar devam edecek"

Ölmeztoprak, vatandaşların en çok merak ettiği kira yardımları konusunda da net konuştu. "Kira yardımları anahtar teslimi yapılana kadar kesintisiz devam edecektir" diyen Ölmeztoprak, "Mahkeme süreci devam edenler ile rezerv alanda konutu çıkıp anahtar teslimi yapılanlar dışında, kurada konut çıkmış olsa dahi anahtar teslimi gerçekleşene kadar kira desteği sürecektir. Hiçbir hemşerimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Malatya' ya 22 milyar TL'yi aşan kamu desteği

Afet sonrası süreçte Malatya'da kira, taşınma ve tahliye yardımları, konteyner barınma hizmetleri ve hane destekleri dahil olmak üzere 22 milyar TL'yi aşan (22.446.728.014 TL) kamu kaynağının kullanıldığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, tüm çalışmaların AFAD koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.

Afetlere hazırlık, koordinasyon ve lojistik kapasitenin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini belirten Ölmeztoprak, güçlü hazırlık, hızlı müdahale ve etkin koordinasyonla Malatya'yı daha dirençli bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Dörtyol esnafıyla buluşma

AFAD ziyaretinin ardından Battalgazi ilçesi Şık Şık Mahallesi Dörtyol bölgesinde esnafları ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, dükkan dükkan ziyaretleri yaparak talepleri dinledi. - MALATYA