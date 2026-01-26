Haberler

Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosluğu yenilendi

Güncelleme:
Kuzey Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Taksim Gümüşsuyu'nda yenilendi. İşadamı Naser Alim'in desteği ile yapılan renovasyon sonrası, Başkonsolosluk daha ferah bir ortam ve hızlı hizmet sunma imkanı elde etti. Dış İşleri Bakanı Timço Mucunski de yenileme sonrası memnuniyetini dile getirdi.

Balkan ülkelerinden, Türkiye'nin en fazla irtibatta bulunduğu Kuzey Makedonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yenilendi. Taksim Gümüşsuyu'ndaki başkonsolosluk binası, yeni yüzü ile daha ferah bir ortamda, hızlı hizmet verme imkanına kavuştu.

İstanbul'da faaliyet gösteren Üsküplü işadamı Naser Alim'in maddi desteği ile yapılan renovasyon sonrasında, Makedonya'dan ziyarete gelen Dış İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski de dekorasyon yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabında dile getirdi. Bakan Mucunski, Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı

"İstanbul'a gerçekleştirdiğim çalışma ziyareti kapsamında, önemli bir iş hacmine ve vatandaşlarımıza konsolosluk hizmetlerinin sunulmasında yoğun bir faaliyete sahip olan en aktif diplomatik temsilciliklerimizden olan İstanbul Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettim. Mekanın tamamen yenilenmesi gerçekleştirilmiş olup, bunun vatandaşlarımız için daha kaliteli, daha verimli ve rahat erişilebilir hizmetlerin sunulmasına katkı sağlayacağından eminim. Ayrıca, Makedonya-Türkiye ekonomik ve ticari iş birliğinde aktif olarak yer alan iş adamlarıyla bir görüşme gerçekleştirdim. Bu vesileyle, özellikle ekonomik alanda olmak üzere Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi, bizi memnun ediyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
