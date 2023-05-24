Kuyumcu esnafı kredi kartı nakit avans sınırının kaldırılmasından memnun

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının ( Tcmb ) kuyum harcamalarında nakit avans çekme limitinin 15 bin TL olması kararını iptal etmesi kuyumcu esnafı tarafından olumlu karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde TCMB'nin bankalara gönderdiği talimatta, kredi kartıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olacağı açıklanmış ve nakit avans çekme limiti 15 bin TL olmuştu. Kuyumcuların tepkisini çeken kararın ardından Merkez Bankasının geri adım atarak kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı duyurması ise esnafı rahatlattı. Müşterilerin önemli bir bölümünün kredi kartıyla alışveriş yapmayı tercih ettiğini belirten esnaf, bir sınırlama getirilmesinin kendilerine sıkıntı oluşturduğunu ve kararın geri çekilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Altın satışlarında kredi kartı kullanımı yoğun, bu neredeyse yüzde 60'ı kapsıyor"

Eskişehir Kuyumcular Odası yönetiminde görevli olan Cemil Yönlüer, getirilen kısıtlama kararına çoğu kuyumcunun itiraz dilekçesi gönderdiğini aktardı. Kredi kartı işlemlerinin kayıt altına girdiğini, kredi kartı işlemlerinin yasaklanması veya bloke edilmesinin insanları kayıtsız işlemler yapmaya yönlendirebileceğini belirten Yönlüer, "Şu anda döviz işlemlerini kuyumcular yapmıyor. Döviz büfelerine yetki ve sorumluluk verildi, onlar yapıyor. Fakat bizim altında kredi kartı satışlarımız yoğun, neredeyse yüzde 60'ı kapsıyor. Bu şekilde bir sınırlama getirilmesi kuyumcular açısından bayağı bir sıkıntı oluşturmuştu. Daha önce taksit olayları kaldırılmıştı, tek çekim devam ediyordu. Daha sonra taksit olayı tekrar geri gelmişti. Daha önceki zamanlarda bu tarz süreçler yaşamıştık. Bu düzenlemenin sebebi, seçim döneminde insanlar kendi TL mevduatlarını dolar ve altına yönlendirmesiydi. TL'nin değer kaybı yaşayacağı gibi bir risk gördüler ve kur korumalı mevduat hesaplarına yöneldiler. Tabii böyle olunca dolar ve altın piyasadan çekildi yani bayağı bir yastık altına doğru gitti. Devlet de bunun yastık altına gitmesini istemiyor, belki onun da etkisiyle birlikte kredi kartı işlemlerinde bir sınırlama getirmeyi düşünmüş olabilir. Sonra alınan karar devlet kurumlarınca geri çekildi. Ama şimdi bazı bankalarda sorunlar yaşayabiliyoruz. Bazısı kredi kartı işlemlerine onay verebiliyor, bazısı vermiyor. Türkiye'deki kuyumcular odalarının bir bölümü bu karar karşısında itiraz dilekçesi vermişti, biz de gönderdik. Kredi kartı işlemlerinin aslında devlet için şöyle bir avantajı var, kayıt altına giriyor. Kayıt altına girmesi demek devlet için vergidir ve kazançtır. Bu kredi kartı işlemlerinin yasaklanması veya bloke edilmesi, belki de insanların kayıtsız işlemleri yönlendirebilir. Şahsen bunun yanlış bir şey olacağını düşünüyorum" dedi.

"Bizim kredi kartıyla özel bir olayımız yok, müşterinin tercihine göre satışlarımızı yapıyoruz"

Aslında nakit alışverişi tercih ettiklerini ancak müşterilerin önemli bir bölümünün kredi kartıyla alışveriş yaptığını dile getiren Yönlüer, "Açıkçası biz müşterilere nakit almalarının daha avantajlı olacağını söylüyoruz ama bu tercih meselesidir. İsteyen kredi kartıyla alır, isteyen nakit alır. Biz aracı bir kurum araya girmesin diyoruz. Bankalar girmesin, direkt nakit alın diye söylüyoruz ama bu insanların seçimidir. Bizim kredi kartıyla özel bir olayımız yok, müşterinin tercihine göre satışlarımızı yapıyoruz. Müşterilerin bu konuda talebi yoğun olduğu için bizler bu karara itiraz ettik. Sonuçta hani hepimiz para kazanmak isteriz, ticaret yapmak isteriz. Tabii bunun argümanları var, onlardan bir tanesi de kredi kartı. Yani vazgeçilmez bir şey" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR