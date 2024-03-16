Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya'nın ulaşım ağının güçlendiğini ifade etti

kütahya Valisi Musa Işın, açılışı gerçekleşen Tavşanlı-Emet yolu, Germiyan ve Zafertepe kavşakları ve restorasyonu tamamlanan Tarihi Yukarı Köprüsü ile Kütahya'nın ulaşım ağının dahada güçlendiğini ifade etti.

Kütahya'nın stratejik konumunu belirterek İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Bursa gibi büyükşehirlere olan yakınlığına dikkat çeken Vali Musa Işın, Kütahya'nın son zamanlarda sanayi alanında önemli bir ivme kazandığını söyledi. Geçen yılın ihracat rakamlarının büyük bir kısmının sanayi ürünlerinden oluştuğunu aktaran Işın, "İlimiz son zamanlarda bir sanayi şehri haline gelmeye başladı. Geçen seneki ihracatı 850 milyon dolar, bunun çok büyük bir kısmı sanayi ürünüdür" dedi.

Kütahya'daki mevcut 6 organize sanayi bölgesine ek olarak Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin 12 bin dekarlık bir alana yayılacağını ve bu yılın içinde birinci etabının hizmete açılacağını kaydeden Vali Işın, "İkinci etabını da yavaş yavaş parselleyip satmaya başlayacağız. Tahminen orada 20 bin kişi istihdam edilecektir. Bunun da devreye girmesiyle beraber Eskişehir'den sonra bölgenin en büyük organize sanayi bölgesi devreye girecek" diye konuştu.

"2024 yılında da hizmetler, bu yatırımlar devam ediyor"

Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bu yıl içerisinde faaliyete geçeceğini de açıklayan Işın, "Ayrıca yine Simav'da 1700 dekarlık bir organize sanayi bölgesinin inşallah altyapısını oluşturacağız" dedi.

Cumhuriyet döneminden itibaren gerçekleştirilen bölünmüş yol yatırımlarında da büyük bir artışın olduğunu belirten Vali Musa Işın, "Son 20 yıl içerisinde 338 kilometre bölünmüş yol, 38 milyar TL yatırım harcaması yapılmıştır. Bu büyük bir rekordur. Halihazırda 8 milyar yatırım bedelli 9 büyük proje devam etmektedir. 2023 yılında 8 milyara yakın karayollarının yatırımı söz konusu olmuştur. 2024 yılında da bu hizmetler, bu yatırımlar devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin yapmış olduğu hizmetler Türk milletinin takdirine şayandır. Bu vesileyle ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, zatıalinize Kütahyalılar adına şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Germiyan Kavşağı ve Zafer kavşağı ve diğer bütün hizmetler hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu. - KÜTAHYA