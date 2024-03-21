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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli İftar Programında Buluştu

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan personel iftar programında bir araya geldi.

Öğretmen evinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, idareciler, personel ve yakınları katıldı. Geleneksel hale gelen mübarek Ramazan ayının manevi havasını hissetmek ve birlik beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla organize edilen iftar programında Müdür Hasan Başyiğit, programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti, Ramazan-ı Şerifin mübarek olmasını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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