Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli İftar Programında Buluştu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan personel iftar programında bir araya geldi.

Öğretmen evinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, idareciler, personel ve yakınları katıldı. Geleneksel hale gelen mübarek Ramazan ayının manevi havasını hissetmek ve birlik beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla organize edilen iftar programında Müdür Hasan Başyiğit, programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti, Ramazan-ı Şerifin mübarek olmasını diledi. - KÜTAHYA