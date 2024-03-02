Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, şehit Uzman Çavuş Ergün Uyanık'ın ailesini ziyaret etti

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, şehit Uzm. J.V. Kad. Çvş. Ergün Uyanık'ın ailesi evinde ziyaret edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli İstanbul'da emniyet ve asayiş görevindeyken trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu şehit olan Uzm. J.V. Kad. Çvş. Ergün Uyanık'ın Kütahya'da ikamet eden eşi ziyaret edildi.

Şehit Ergün Uyanık'ın ailesi ziyaretlerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA