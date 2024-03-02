Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, şehit Uzman Çavuş Ergün Uyanık'ın ailesini ziyaret etti
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, şehit Uzm. J.V. Kad. Çvş. Ergün Uyanık'ın ailesini evinde ziyaret etti. Şehit Uyanık'ın Kütahya'da ikamet eden eşi, İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden eşinin ziyaretinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, şehit Uzm. J.V. Kad. Çvş. Ergün Uyanık'ın ailesi evinde ziyaret edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli İstanbul'da emniyet ve asayiş görevindeyken trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu şehit olan Uzm. J.V. Kad. Çvş. Ergün Uyanık'ın Kütahya'da ikamet eden eşi ziyaret edildi.
Şehit Ergün Uyanık'ın ailesi ziyaretlerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA