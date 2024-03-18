Kütahya'da uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan otobüste eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya'da eşyaları arasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
KÜTAHYA - Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan otobüste eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki T.A. isimli şahsın eşyalarında yapılan aramada, 49 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.