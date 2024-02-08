Kütahya'da ekmeğe yapılan zam tepkiyle karşılandı. Kütahya'da çarşı ekmeğinin gramı 210'dan 250 grama, fiyatı da 7 TL'den 10 TL çıkartıldı. Vatandaşlar, "Una, elektriğe ve doğalgaza zam yok, ekmek niye zamlanıyor?" diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Kütahya'da son zamlarla birlikte simit 10 TL, poğaça çeşitleri 15 TL ve sade pide ise 20 TL oldu.

Zammı tepki göterip çevre ilerden örnek veren vatandaşlar, " Eskişehir'de 200 gram ekmek 2.20 TL. Kütahya'da 250 gram ekmek 10 TL oldu. Başta Valimiz olmak üzere tüm yetkililerin bu zammı tekrar gözden geçirmelerini istiyoruz. Zammın derhal geri çekilmesini istiyoruz" diye konuştular. - KÜTAHYA