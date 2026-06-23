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Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi Aydın Valisi Varol ile görüştü

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi Aydın Valisi Varol ile görüştü
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Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret ederek turizm sezonu, yangın güvenliği denetimleri, KOMER ve Kervansaray'ın geleceğini görüştü.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Boranalp, Müslüm Yıldırım ve Yönetim Kurulu Danışmanı Didem Başdemir'in de hazır bulunduğu ziyarette, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından gündeme getirilen; turizm sezonunun güvenli ve sorunsuz şekilde geçirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar, otellerde gerçekleştirilen yangın güvenliği denetimleri ve sektörün beklentileri ele alındı. Vali Varol, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve sezonun sağlıklı şekilde devam etmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Ziyarette, Kuşadası'nın uzun yıllardır gündeminde yer alan Kuşadası Efes Kongre Merkezi (KOMER) ve tarihi Kervansaray'ın geleceği de değerlendirildi

Kuşadası'nın uzun yıllardır gündeminde yer alan Kuşadası Efes Kongre Merkezi (KOMER) ve tarihi Kervansaray'ın geleceğinin de değerlendirildiği ziyarette; Kongre Merkezi ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası'nın tarihi değeri Kervansaray ile ilgili de, yapının kamu yararı gözetilerek korunmasının önemine dikkat çekti ve özgün kimliğine uygun şekilde restore edilerek, yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlayacak bir proje ile değerlendirilmesinin ilçeye önemli değer katacağını ifade etti.

Kuşadası'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak projeler ile ilçenin öncelikli sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Kongre Merkezinin turizm çeşitliliğini arttırarak, Kuşadası'nda turizmin 12 aya yayılmasında büyük rol oynayacağını söyledi ve göreve geldiği günden itibaren Kuşadası'nın sorunlarına gösterdiği yakın ilgi nedeniyle Vali Varol'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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